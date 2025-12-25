Cole Palmer doit "dire non" au Real Madrid

La légende des Blues, Frank Leboeuf, a déclaré à GOAL que l'international anglais n'avait connu que deux ans de carrière. On a suggéré que le talentueux meneur de jeu pourrait un jour susciter l'intérêt de clubs comme le Real Madrid et Barcelone, mais on lui a recommandé de se concentrer sur l'optimisation de son potentiel et de celui de ses coéquipiers, avides de trophées, à Stamford Bridge.

L'ascension fulgurante de Palmer

Depuis son départ de Manchester City pour l'ouest londonien en 2023, Palmer a connu une ascension fulgurante. Il a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions avec l'Etihad Stadium, mais n'a jamais été un titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola.

Pour sa première saison à Chelsea, il a inscrit 25 buts, a honoré sa première sélection en équipe nationale des Three Lions et a été élu Jeune joueur de l'année par la PFA. Sa cote a explosé, notamment grâce aux succès en Conference League et à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2025.

Palmer serait-il intéressé par un transfert au Real Madrid ?

Cependant, ses performances ont baissé la saison dernière et il a dû faire face à des blessures durant la saison 2025-2026. Dans ce contexte, Leboeuf, s'exprimant en partenariat avec ToonieBet, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si Palmer était destiné à un autre transfert de prestige : « Si vous êtes Cole Palmer, voulez-vous jouer pour le Real Madrid ? Où allez-vous jouer ? Il y a Jude Bellingham, et tant d'autres. Vous devez faire le bon choix. Vous devez bien réfléchir.

« D'accord, je veux être dans le meilleur club du monde – le Real Madrid est peut-être le meilleur club du monde – mais je veux jouer, je ne veux pas être sur le banc. Ça n'a aucun sens. »

« On a parlé du départ de Florian Wirtz pour le Bayern Munich la saison dernière, mais Musiala était déjà là. Impossible de faire jouer Musiala et Wirtz ensemble, à moins de placer Wirtz à gauche, ce qui est possible. Mais son départ pour Liverpool était le bon choix. Personne ne s'attendait à ce que ça se passe comme ça.

Cole Palmer a eu une carrière de deux ans. City ne voulait pas le garder. C'était une vraie surprise, un joueur fantastique. Mais attention, quand on joue pour Chelsea, on peut en tirer quelque chose. On ne sait jamais, on est peut-être dans le bon club. Qui sait, Chelsea va peut-être connaître un beau succès. »

Qui aurait cru que Lampard aurait la carrière qu'il a eue en arrivant à Chelsea ? Un peu, peut-être, mais pas à ce point. Je me souviens, en 1999, quand le Real Madrid m'a appelé à Chelsea, j'ai dit : « Je reste ici. J'adore ce club, ils sont formidables, le football est formidable, les supporters sont formidables, alors pourquoi irais-je là-bas ? Je sais ce que j'ai et ce que j'y gagnerais. » Encore une fois, il faut y réfléchir à deux fois.

« Pour la gloire, il est peut-être préférable d'aller au Real Madrid quand on est à Chelsea, mais je n'en suis même plus si sûr. Le Real Madrid actuel n'est pas au sommet de sa forme. Ils reviendront peut-être au premier plan, car c'est un grand club, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parle d'histoire, pas du présent. »