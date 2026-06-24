Cocorella provoque Vinícius : « Je ferai tout ce qu'il refuse de faire »

Marc Cucurella, fraîchement arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea, a adressé un message émouvant à son nouveau coéquipier brésilien Vinicius Junior.

Dans une interview accordée à la radio Marca après l’officialisation de son arrivée, l’arrière gauche espagnol est revenu sur ses premières impressions après l’un des transferts phares de ce mercato estival et a dévoilé ses objectifs pour cette nouvelle étape au Santiago Bernabéu.

Un appel de José Mourinho a été l’un des éléments décisifs, comme il l’a expliqué : « Quand un entraîneur comme Mourinho vous appelle, c’est une fierté. Il m’a d’abord envoyé un message, puis m’a appelé directement. C’est important qu’il prenne le temps de tout expliquer. J’ai hâte de travailler avec lui. Je suis en pleine forme et impatient de porter le maillot du Real Madrid. »

L’ancien Blues admet que son arrivée chez les Merengues constitue l’un des plus grands défis de sa carrière et se dit impatient de revêtir la tunique blanche.

Il ajoute : « C’est un défi de taille. Tous les joueurs du Real Madrid sont talentueux. S’intégrer à l’équipe n’est pas chose facile… Il faut être pleinement concentré à chaque match. Toutes les équipes veulent vous battre. »

Vinicius occupera le poste d’ailier gauche devant lui au Real Madrid. Kokorela a adressé un message au Brésilien en déclarant : « Je pense qu’on va bien s’entendre. Peu m’importe qu’il ne défende pas, je m’occuperai de tout ce qu’il ne veut pas faire. Tant qu’il est décisif et suffisamment actif pour marquer des buts, je m’occuperai des tâches difficiles. »

Il conclut : « Vinícius a démontré qu’il était un joueur clé et décisif dans les campagnes du Real Madrid en Ligue des champions. »

Enfin, il a également laissé la porte ouverte à une arrivée d’Enzo Fernández, expliquant : « C’est un joueur formidable et un ami très cher. Il m’a félicité pour ma signature. J’espère que ça se fera. J’en serais très heureux. Nous étions très heureux à Chelsea, et avoir l’occasion de signer avec le Real Madrid le même été… Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’il deviendra un joueur du Real. »

Cocorella s’exprime sur la sélection espagnole

Interrogé sur le match nul concédé face au Cap-Vert lors de la Coupe du monde, il en tire néanmoins un bilan positif : « Nous étions très déçus car nous savions que notre entame n’avait pas été bonne. Ce résultat a fait office de signal d’alarme. Nous avons compris que, sans être à 100 %, on risque l’élimination précoce. Au final, je pense que cela nous a été bénéfique. »

Interrogé sur Lamine Yamal, il a conclu : « Il a énormément progressé, tant sur le plan humain que sportif. Il a beaucoup mûri depuis l’Euro, il est revenu plus complet. Malgré son jeune âge, il a déjà l’allure d’un homme. L’âge n’est qu’un chiffre, et il fait preuve d’une grande maturité. »