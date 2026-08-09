Des rapports de presse ont dévoilé les coulisses des dernières heures qui ont précédé l'annonce par Al-Nassr de la signature officielle du Portugais Samu Costa, un transfert survenu après de longues semaines d'accords et de validations, mais qui a en même temps réservé une surprise choquante concernant ce qu'il reste du budget d'« Al-Alami » lors du mercato estival en cours.

Les sources du journal saoudien « Asharq Al-Awsat » ont précisé que la direction d'Al-Nassr est parvenue lundi matin à un accord avec la Ligue saoudienne de football professionnel, permettant au club de finaliser le transfert de Costa, étant donné que la signature s'effectuera en dehors du budget direct du club, les crédits du programme de recrutement prenant en charge la totalité des coûts de l'opération.









Selon ces sources, Al-Nassr et le club espagnol du Real Majorque étaient parvenus à un accord définitif concernant le transfert du joueur il y a environ un mois et demi, mais l'annonce officielle a été retardée en raison de la finalisation des validations et des procédures financières liées à l'opération.

Les heures s'étendant du dimanche matin jusqu'à l'après-midi ont vu la finalisation et la signature des contrats officiels entre Al-Nassr et Majorque, après l'obtention des validations requises, avant que le club n'annonce ensuite la conclusion du transfert du milieu de terrain portugais.

À lire aussi : Mercato choc : une crise commune entre Al-Ahli et Al-Nassr !

Mais la surprise est survenue juste après la conclusion du transfert, lorsque la direction d'Al-Nassr a été informée de l'épuisement du budget alloué au club dans le cadre du programme de recrutement durant la période de transferts estivale en cours.

Ainsi, le transfert de Costa n'a pas été un simple nouvel ajout à l'effectif d'Al-Nassr, mais il a consommé la totalité du montant alloué au club dans le cadre du programme de recrutement cet été, ce qui place la direction dans une situation difficile si elle souhaite encore renforcer d'autres postes avant la fermeture du mercato.

Ces développements interviennent à un moment où Al-Nassr a besoin de plus d'un renfort, notamment après le départ de Marcelo Brozovic, avec des besoins à d'autres postes, ce qui ouvre la porte à de grandes interrogations sur la capacité d'« Al-Alami » à compléter son effectif sans crédits supplémentaires, ou à recourir à d'autres solutions au cours de la prochaine période.