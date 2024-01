Clément Lenglet, un grand club vient aux nouvelles

L'AC Milan étudie une offre de prêt en janvier pour le défenseur barcelonais Clément Lenglet.

Le FC Barcelone étudierait ses options sur Lenglet au début de l'année 2024 en raison de son manque d'expérience en match lors de son prêt à Aston Villa. L'international français a joué un rôle réduit à Villa Park avec seulement quatre titularisations en Premier League depuis le début de la saison.

Milan vient aux nouvelles pour Lenglet

Le FC Barcelone est prêt à l'envoyer en prêt ailleurs pour la seconde moitié de la saison 2023/24. Selon les informations de Diario Sport, l'AC Milan a fait de Lenglet sa cible numéro un pour renforcer la défense des Rossoneri dans les semaines à venir.

Le club milanais est toutefois conscient que l'opération comporte plusieurs volets, Villa et Barcelone devant se mettre d'accord sur les termes de l'accord avant que les choses ne changent. Lenglet a vu son statut s'améliorer à Villa ces dernières semaines, mais le joueur de 28 ans pourrait être ouvert à un changement si on lui offre un rôle plus important ailleurs.