Clément Lenglet, l'incroyable rebondissement

Lenglet dans un grand club ? Le Bayern Munich serait intéressé par ses services.

Le défenseur du FC Barcelone Clément Lenglet ne connaît pas la réussite à Aston Villa cette saison, malgré l'excellente forme de l'équipe d'Unai Emery. Le Français n'a joué que 450 minutes depuis le début de la saison et, si une solution n'est pas trouvée, il pourrait quitter les Midlands en janvier.

Le Bayern Munich serait intéressé par ses services. Le club bavarois est à la recherche d'un défenseur central à un prix raisonnable, avec une expérience du haut niveau, et Lenglet est l'un des noms cités. Selon Sport, le FC Barcelone est ouvert à un accord, car il cherche à récupérer un maximum d'argent et à se débarrasser de son énorme salaire. On pense qu'Aston Villa ne paie pas l'intégralité de son salaire.

Le quotidien catalan affirme que si, lors du mercato d'été, le FC Barcelone n'a pas voulu céder 15 millions d'euros pour Lenglet, il serait prêt à accepter 10 millions d'euros plus des variables de la part des géants bavarois. Villa serait ouvert à son départ, mais Barcelone n'acceptera un accord que s'il s'agit d'un transfert permanent, plutôt que d'un prêt.

BILD rapporte également qu'Harry Kane, après une bonne saison à Tottenham Hotspur, a recommandé le joueur de 28 ans au Bayern. Kane apprécie le professionnalisme de Lenglet et les Spurs ont essayé de le recruter la saison dernière, mais n'ont pas réussi à trouver un accord avec les Blaugrana. Le défenseur central de l'Atalanta, Giorgio Scalvini, est l'une des autres solutions, mais il coûterait environ 30 millions d'euros.

Alors que le FC Barcelone continue de payer le prix de la négociation désastreuse de Josep Maria Bartomeu, Lenglet est l'un des joueurs dont le FC Barcelone souhaite se débarrasser depuis plusieurs saisons maintenant. Lenglet a souvent réalisé des performances solides lorsque le FC Barcelone jouait bien, mais il ne fait pas la différence, et il est payé comme tel.