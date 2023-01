Clauss se confie sur sa non-convocation au Mondial

Non-retenu pour le Mondial 2022 alors que tout le monde l'attendait, Jonathan Clauss s'est enfin confié sur cet épisode douloureux.

Présent dans le groupe de Didier Deschamps lors des deux rassemblements précédents, et régulièrement titulaire sur le flanc droit français, Jonathan Clauss était persuadé d'être repris pour la Coupe du monde 2022. Finalement laissé de côté, le joueur marseillais a eu du mal à digérer la déception. Il se confie enfin sur sa non-convocation.

Déçu par la non-convocation mais pas abattu

Invité par Canal+ à revenir sur le sujet, Jonathan Clauss confie qu'il l'a appris en même temps que tout le monde : « Je n'avais pas de mots à l'annonce de la liste pour le Mondial. J'étais dans le vide et dans un flou total pendant 1h ou 1h30. Au final, ça m'a fait mal. » Mais le latéral est parvenu à relativiser : « Ce n'est pas le moment le plus dur car il y a bien pire dans une vie que de ne pas être repris. Bien sûr, il y a de la déception, mais c'est surtout une question d'égo. Quand vous faites d'un rêve un objectif, ça pique un peu. »

Un temps d'adaptation a même été nécessaire pour passer outre la déception : « Comment j'ai digéré? Je me renfermais dans la pêche et la Playstation. Il faut s'évader. C'est le meilleur remède au monde. Maintenant, j'ai juste envie de tout éclater, car j'ai envie d'y retourner. Et pour y retourner, il faut être très fort. »

L'ex-joueur de Lens précise d'ailleurs que ce n'était pas lui le plus déçu par cette décision : « J'avais plus de la peine pour ma famille et mes proches. Je ne peux pas en vouloir à Didier Deschamps alors que c'est lui qui m'a fait toucher le rêve bleu du doigt alors qu'il y a ans j'étais au fond du gouffre. Non, c'est impossible. C'est à moi de faire en sorte de me rendre indiscutable. »