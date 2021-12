Clauss, Nkunku et Savanier en équipe de France ? La réponse de Deschamps

Ce vendredi, Didier Deschamps était l'invité de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport. Interrogé sur de nombreux sujets, le sélectionneur s'est livré sur la possibilité d'intégrer de nouveaux joueurs en équipe de France : Jonathan Clauss qui réalise un bon début de saison avec le RC Lens, Christopher Nkunku qui s'est imposé au RB Leipzig et Téji Savanier, qui a notamment disputé les derniers Jeux olympiques avec l'équipe de France espoirs.

Sur Jonathan Clauss (latéral, RC Lens)

« Je vois des matches, je ne vais pas que regarder les matches de Lens. Il est capable de faire de très, très bonnes choses. Qu'il continue. Qu'il soit très bon avec Lens, tant mieux pour lui, qu'il continue de l'être. Après c'est par rapport à la concurrence qu'il peut avoir, sachant que le niveau international c'est tout là-haut. Je sais qu'après vous êtes tous à vouloir des nouveautés. Mais je ne suis pas là pour faire cadeau à qui que ce soit. »

Sur Christopher Nkunku (ailier, RB Leipzig)

« C'est un candidat crédible et possible par rapport à la concurrence, a souligné le sélectionneur. Ce qu'il fait déjà depuis la saison dernière, en termes d'efficacité, c'est très, très bien. Je peux que l'inciter à continuer, et s'il reste sur ce qu'il fait depuis ces derniers mois, il y viendra tôt ou tard. »

Sur Téji Savanier (milieu offensif, Montpellier HSC)

« Tant mieux qu'il soit performant. Après c'est par rapport à qui est la concurrence. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde et j'ai que 23 cases. »