Après huit années passées sous le maillot du Barça, le défenseur uruguayen Ronald Araújo a porté pour la première fois le maillot de Liverpool lors de l'annonce officielle de son transfert, une scène rare à laquelle le public catalan n'était pas habitué, d'autant plus que le joueur arborait encore le brassard de capitaine il y a deux jours à peine sur la pelouse du Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol Sport, l'entraîneur allemand Hansi Flick a eu une conversation franche et directe avec Araújo, au cours de laquelle il a admis qu'il ne lui serait pas facile de profiter des projecteurs, expliquant que son idée première reposait sur la formation d'une charnière défensive gauche, et que Pau Cubarsí était un élément intouchable dans son plan futur.

Étant donné que Flick n'a pas pu garantir le statut que recherchait Araújo, la position du joueur a changé : malgré son engagement et son histoire avec le club, il a décidé de chercher une porte de sortie en raison du manque de garanties d'un temps de jeu de titulaire.

La réponse n'a pas tardé à venir de Premier League, puisque Liverpool a pris contact mercredi dernier avec les représentants d'Araújo pour vérifier la possibilité de le recruter, alors que le club anglais souffre au poste d'axe défensif après le départ de Konaté, l'âge avancé de Virgil van Dijk et de Joe Gomez, tandis que le nouvel arrivant Jeremie Frimpong n'offre pas de garanties immédiates en raison de son manque d'expérience.

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s'est entretenu directement avec Araújo mercredi pour le convaincre de signer, lui expliquant le projet sportif et son rôle attendu dans la formation d'un duo défensif de haut niveau aux côtés de van Dijk.

Liverpool prend en charge l'intégralité du salaire d'Araújo dans le cadre de ce prêt, l'accord incluant une option d'achat définitive fixée à 55 millions d'euros, ce qui donne au club anglais la possibilité de finaliser définitivement l'opération à la fin de la saison.

En conférence de presse à l'issue du match face à l'Udinese, Flick a évoqué l'Uruguayen, faisant son éloge mais soulignant également que son style ne s'accordait pas vraiment avec la philosophie actuelle du Barça.

Dans un détail marquant, le quotidien Sport a révélé que les détails du contrat de prêt ne comportaient pas de clause de non-affrontement, ce qui signifie qu'Araújo pourra jouer normalement contre le Barça si les deux équipes venaient à se rencontrer en Ligue des champions, sans aucune restriction l'empêchant d'affronter son ancien club.