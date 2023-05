Claude Puel sous le charme de Manchester City

L'ancien entraîneur de l'OL et de Leicester a apprécié la démonstration de Manchester City face au Real Madrid en demi-finale de C1.

Manchester City a écrasé le Real Madrid ce mercredi soir en demi-finale de Ligue des champions. Les Cityzens ont réalisé une véritable démonstration face aux champions d'Europe en titre. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Claude Puel a analysé la victoire de Manchester City et a été dithyrambique envers le champion d'Angleterre en titre.

"Guardiola a une capacité incroyable à faire appliquer ses préceptes"

"On pourrait penser que les Citizens prennent énormément de risques en défendant souvent avec 60 mètres dans leur dos. Mais en réalité, ils restent toujours équilibrés par leur capacité à initier très vite le pressing, mais aussi à anticiper sans cesse ce que va faire l'adversaire", a analysé Claude Puel.





"Bien sûr, il faut un défenseur rapide comme l'est Kyle Walker, mais plus que de rapidité, c'est avant tout une question d'intelligence. Cette manière de jouer très haut tout en gardant des sécurités défensives, et à faire participer les défenseurs à la construction au milieu, tout en assurant les couvertures, c'est un véritable régal. Ce qui est vraiment impressionnant chez Guardiola, c'est sa capacité à faire appliquer ses préceptes à ses joueurs avec autant d'abnégation tout en laissant leur talent individuel s'exprimer. Ça, c'est vraiment beau !", a ajouté l'ancien entraîneur de Leicester.

"Bernardo Silva a un volume exceptionnel"

J'ai lu dans

que Paris s'intéresse à lui : le montant de son transfert éventuel a déjà doublé

! Oui, c'est la véritable cheville ouvrière de cette équipe. C'est un joueur plein d'abnégation, entièrement dédié à sa formation, qui accomplit toujours les efforts défensifs et offensifs qu'il faut, au moment où il faut. Il a un volume de jeu exceptionnel pour répéter les efforts à haute intensité, allié à une immense qualité technique".

Claude Puel a encensé Bernardo Silva auteur d'un doublé face au Real Madrid : "Bernardo Silva ?L'Équipe(sourire)

"Quel que soit le poste où il évolue, il fera ce qu'il faut. Il s'adapte à tout, sans cesse. Il a énormément progressé et c'est vraiment super qu'il soit récompensé par ce magnifique doublé, avec un premier but où il fait mine d'enrouler et où il ferme son pied gauche au dernier moment. Car le plus souvent, c'est un homme de l'ombre. Il a fait très mal à Eduardo Camavinga, qui lui a trop dézoné, surtout sur le deuxième but", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OL.

Claude Puel a donné son pronostic pour la finale de la C1 : "La finale ? Cela reste du football, où tout est possible. Les Italiens peuvent s'appuyer sur davantage de certitudes en défendant bas, avec des lignes plus serrées et en étant compacts. Mais c'est vrai que si City reproduit ce type de prestation, ce sera quasiment impossible de gagner pour l'Inter. C'est la grosse cote !"