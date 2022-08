Classement UEFA des clubs et situation des clubs français

Le Bayern est en tête, le Real Madrid, le Barça et le PSG dans le top 10. L'Olympique Lyonnais dans le top 20.

La Ligue des champions 2022-2023 vient de débuter. Avant le tirage au sort de la phase de groupes de la C1, il convient de jeter un coup d'œil au classement des clubs de l'UEFA avant que tous les prétendants ne partent à la recherche de la couronne continentale tant convoitée. Malgré le succès du Real Madrid lors de la dernière édition de la compétition, il n'est que quatrième au classement de l'UEFA.

Devant les Merengue se trouvent le Bayern Munich (1er, 138 points), Liverpool (2e, 134 points) et Manchester City (3e, 134 points). A la quatrième place, le Real Madrid dispose d'un coefficient de 124 points, devant Chelsea (5e, 123 points). En d'autres termes, le top 5 est composé de trois clubs de Premier League, du Bayern et du Real.

Le PSG septième

Le reste du top 10 du classement de l'UEFA est le suivant. À la sixième place, on trouve le FC Barcelone, même s'il a été éliminé en phase de groupe de la Ligue des champions la saison dernière, avec un coefficient de 114 points. Derrière, à la septième place, se trouve le PSG (112 points), la huitième la Juventus (107) et la neuvième l'Atlético de Madrid, avec le même score que Manchester United, qui ferme le top 10 avec 105 points.

Il n'y a donc qu'un club français dans le top 10. Au vu des résultats du Paris Saint-Germain, le club de la capitale peut espérer monter dans ce classement en cas de belle saison sur la scène européenne. Le second représentant français dans cette Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, est à la 57ème place, le club phocéen a perdu quatre places malgré sa belle campagne en Europa League Conférence.

Lyon, Monaco et Rennes dans le top 100

Trois autres clubs français figurent dans le top 100 du classement. Derrière le Paris Saint-Germain, le deuxième club français le mieux classé n'est autre que l'Olympique Lyonnais. Les Gones pointent à la 19ème place et ont perdu cinq places par rapport à la saison dernière en raison de leur absence sur la scène européenne. Non qualifié cette saison pour une Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais risque de chuter encore bien plus au classement.

L'AS Monaco, de son côté, est 40ème du classement. Le club de la principauté, qui va disputer la Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive, vit encore sur les restes de son magnifique parcours en Ligue des champions en 2016-2017. Enfin, le Stade Rennais, 87ème, fait son entrée dans le top 100 après son huitième de finale de Conférence League.