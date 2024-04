Clasico : Tebas tranche enfin sur le but de Yamal

Javier Tebas a tenté de justifier la raison pour laquelle la Liga ne dispose pas de la technologie de la ligne de but.

Les retombées du Clasico de dimanche se sont poursuivies tout au long de la semaine, le principal sujet de discussion restant le "but fantôme" de Lamine Yamal lors de la première mi-temps de la victoire 3-2 du Real Madrid sur le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Les Catalans pensent que le ballon a entièrement franchi la ligne, mais la VAR n'a pas pu le confirmer, ce qui signifie que la décision de ne pas marquer a été maintenue, à la grande fureur de Barcelone.

Si la technologie de la ligne de but avait été utilisée en direct, elle aurait pu déterminer avec précision s'il s'agissait d'un but ou non. Cependant, la Liga ne dispose pas de cette technologie, ce qui a donné lieu à de vives critiques. Javier Tebas a tenté de justifier la raison pour laquelle la Liga ne dispose pas de cette technologie lorsqu'il s'est adressé aux médias mercredi, selon Marca.

Tebas se justifie

"Ce n'est pas une technologie parfaite, et c'est la première des raisons. Mais ce n'est pas tout : au cours d'une saison, des buts fantômes se produisent à trois ou quatre reprises. Le coût de cette technologie est très élevé pour l'usage qu'on en fait : il faut investir entre 5 et 6 millions d'euros pour les deux catégories pour l'utiliser une fois, et avec des doutes."

Tebas s'est longuement exprimé par le passé sur les questions financières en Liga, et il tient à éviter autant que possible les dépenses de la ligue. C'est une tactique très risquée que de ne pas disposer de la technologie de la ligne de but, compte tenu de l'importance qu'elle pourrait avoir sur le destin des clubs des deux premières divisions du football espagnol.