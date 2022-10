Clasico Real Madrid - FC Barcelone, qui a gagné le plus de matches ?

Le FC Barcelone a remporté les deux derniers Clásicos, y compris un match amical à Las Vegas. Nous examinons le bilan global après 249 rencontres.

La longue rivalité entre le Real Madrid et le Barça a donné lieu à 249 Clásicos compétitifs et 34 matchs amicaux ou d'exhibition.

Il y a eu des périodes où l'un ou l'autre a dominé cette rencontre - le Real Madrid a enchaîné une série de victoires qui a duré presque trois ans entre 1962 et 1965 ; tandis que la meilleure série du Barça en Liga - cinq victoires consécutives suivies d'une victoire et d'un match nul - a été interrompue par le Madrid de Mourinho en avril 2012 - après avoir tenu presque trois ans et demi sans défaite.

Il y a également eu des périodes d'impasse, mais elles sont rares - la plus longue période sans victoire dans El Clasico entre Madrid et le Barça est d'une saison et demie - trois matchs nuls consécutifs entre mars 2002 et avril 2003.

Ancelotti contre Xavi

Au cours de ses deux mandats au Real Madrid, Carlo Ancelotti a dirigé son équipe lors de huit rencontres officielles FACE 0 Barcelone - six en LaLiga, une en Supercoupe d'Espagne et une en finale de la Copa del Rey. Carletto a perdu ses deux premiers Clásicos en tant qu'entraîneur, son équipe madrilène s'est effondrée pour une défaite 2-1 au Camp Nou en octobre 2013 et a été battue 3-4 dans le match retour au Bernabéu.

La troisième fois était la bonne pour l'Italien, qui a savouré sa première victoire dans le Clásico lors de la finale de la Copa del Rey 2014, grâce à l'inoubliable but de Gareth Bale. Madrid a également remporté la rencontre suivante, au Camp Nou en championnat, mais Ancelotti avait déjà épuisé son crédit lorsque Barcelone s'est imposé 1-2 dans la capitale en mars 2015 et quelques mois plus tard, il a été licencié.

Depuis son retour en 2021, Ancelotti a vu son équipe madrilène prendre les trois points au Camp Nou en Liga, puis éliminer le Barça en demi-finale de la Supercoupe.

Xavi a disputé 42 matches avec le Real Madrid en tant que joueur (il est troisième derrière Messi et Ramos avec 45 matches et Busquets avec 43 matches), mais il est relativement nouveau lorsqu'il s'agit de passer le Clásico sur le banc de touche. Le match de dimanche au Bernabéu sera son quatrième en tant qu'entraîneur - son troisième en compétition officielle. Le Barça de Xavi a été éliminé de la Supercoupe lors de son premier Clásico à la tête de l'équipe, mais s'est racheté en battant Madrid 0-4 quelques mois plus tard au Bernabéu en Liga. Son équipe s'est également imposée lors de la dernière rencontre, un match amical de pré-saison à Las Vegas cet été.

Mais dans l'ensemble, les Madrilènes ont toujours la mainmise sur le Clásico.