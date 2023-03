Clasico : Courtois juge Ter Stegen

Le Real Madrid aura la lourde tâche de tenter de briser une défense barcelonaise tenace ce dimanche.

Avant le Clasico, l'équipe de Xavi Hernandez n'a encaissé que huit buts en Liga cette saison, dont un seul au Spotify Camp Nou.

Thibaut Courtois devra donc être à la hauteur dans les cages du Real Madrid si l'équipe de Carlo Ancelotti veut repartir de Catalogne avec trois points cruciaux dans la course au titre en Liga.

Courtois apprécie son rival

Courtois est en forme ces derniers temps, n'ayant concédé que deux buts lors de ses sept derniers matches de championnat, même s'il a été éclipsé par son homologue barcelonais. Avant le Clasico, l'international belge s'est montré très élogieux à l'égard de Marc-André Ter Stegen, comme le rapporte Sport.

"Je ne pense pas qu'il se soit amélioré, car Ter Stegen a toujours été un grand gardien. Parfois, il y a des hauts et des bas dans votre carrière et vous avez la malchance d'encaisser un but malheureux, mais rien n'a changé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses vont bien et qu'un gardien qui a confiance en lui grandit encore plus.

"Cette saison, le Barça a une très bonne base défensive et les quelques occasions qu'il concède sont stoppées par Ter Stegen. Le Barça a gagné 1-0 à de nombreuses reprises, et sans lui, ce sont des matches qui se seraient terminés par un match nul. Si le Barça est en tête avec neuf points d'avance, c'est grâce à lui. Je lui souhaite le meilleur, mais dimanche, j'espère qu'il ne s'arrêtera pas autant.

Ter Stegen espère garder sa cage inviolée contre le Real Madrid dimanche, ce qui lui permettrait d'atteindre le nombre de 20 en Liga, égalant ainsi les records de deux grands joueurs barcelonais.