Clasico Barça - Real : le match des plus gros salaires

Real Madrid vs Barcelone : quels joueurs ont les salaires les plus élevés ?

Le Real Madrid est le club le plus riche du monde et possède également l'une des plus grosses masses salariales. Le FC Barcelone, qui affrontera le Clásico de dimanche, a connu des moments difficiles, mais a tout de même réussi à attirer certains des meilleurs joueurs du monde lors du dernier marché des transferts.

Jetons un coup d'œil à la situation financière des deux clubs et à certains des joueurs les mieux payés de chaque équipe avant le Clásico de dimanche.

Les plafonds de dépenses de la Liga

Le championnat espagnol de première catégorie impose chaque année des restrictions à chaque club en fonction des revenus, des dépenses et du remboursement de la dette. Les petits clubs sont soumis à des plafonds de dépenses plus bas, tandis que les plus grands sont autorisés à dépenser davantage car leurs revenus sont beaucoup plus élevés.

L'année dernière, le cas du FC Barcelone est devenu célèbre dans le monde du football lorsque le club n'a pas été autorisé à réengager Messi en raison de ses difficultés financières. Le club catalan a dû vendre des actifs, des droits et des propriétés pour être en mesure d'attirer les meilleurs talents. Il a augmenté son plafond salarial à 656,5 millions d'euros pour cette saison.

Le Real Madrid occupe toujours la première place en termes d'allocations de dépenses, mais avec une différence de 27 millions d'euros seulement. Le plafond salarial de l'équipe s'élève à 683,5 millions d'euros pour la saison 2022/23, ce qui, espère-t-elle, lui donnera l'avantage en championnat et en Ligue des champions de l'UEFA.

Salaires des joueurs du Real Madrid en 2022/23

Les joueurs les mieux payés du Real Madrid cette saison sont les stars internationales Eden Hazard, David Alaba, Toni Kroos, Luca Modric, Karim Benzema et Thibaut Courtois :

Eden Hazard : 22,9 millions d'euros

David Alaba : 21,7 millions d'euros

Toni Kroos : 18,5 millions d'euros

Luka Modric : 16,6 millions d'euros

Karim Benzema : 16,6 millions d'euros

Thibaut Courtois : 15,2 millions d'euros

Durant la pré-saison, le Real Madrid a pu transférer des joueurs aux salaires élevés afin de faire de la place pour le transfert dont tout le monde parlait durant l'été, mais qui ne s'est jamais concrétisé. Madrid s'est libéré de près de 40 millions d'euros de salaires en libérant Casemiro, Bale et Isco pour faire de la place à Mbappé, qui n'est jamais arrivé, même si cela pourrait encore arriver si les choses ne s'améliorent pas pour la star du Paris Saint-Germain.

En milieu de peloton pour les Merengues, nous avons quelques joueurs de premier ordre avec des salaires haut de gamme également :

Vinícius Júnior : 11 millions d'euros

Férland Mendy : 9,2 millions d'euros

Eder Militão : 9,2 millions d'euros

Dani Carvajal : 9,2 millions d'euros

Nacho : 7,9 millions d'euros

Rodrygo : €7.9 million

Dani Ceballos : 7,7 millions d'euros

Marco Asensio : 7 millions d'euros

Lucas Vázquez : 6,3 millions d'euros

Mariano : 6,3 millions d'euros

Le reste de l'effectif a des salaires compris entre 1 million et 4 millions d'euros.

Salaires des joueurs du Barcelona FC 2022/23

Cette saison, le légendaire meilleur buteur du FC Barcelone, Lionel Messi, n'est pas en haut de l'échelle des salaires pour la première fois depuis longtemps. Son départ pour le Paris Saint-Germain a choqué le monde du football, mais le président du club, Joan Laporta, y a été contraint pour éviter la faillite du club.

Les salaires les plus élevés du FC Barcelone vont aux stars du football international et espagnol : de Jong, Busquets, Alba et Lewandowski.

Frenkie de Jong : 29,2 millions d'euros

Sergio Busquets : 22 millions d'euros

Jordi Alba : 20,1 millions d'euros

Robert Lewandowski : 18,8 millions d'euros

Le milieu de peloton du FC Barcelone est composé de quelques-uns des meilleurs joueurs internationaux du monde et du vétéran de l'équipe Gerard Piqué, qui a d'autres sources de revenus grâce à sa société d'événements sportifs.

Ansu Fati : 13,9 millions d'euros

Ousmane Dembélé : 13,8 millions d'euros

Franck Kessié : 13,5 millions d'euros

Raphinha : 12,5 millions d'euros

Jules Koundé : 12,5 millions d'euros

Gerard Piqué : 10,4 millions d'euros

Andreas Christensen : 10,4 millions d'euros

Memphis Depay : 10,4 millions d'euros

Pedri : 9,4 millions d'euros

Marc-André ter Stegen : 9 millions d'euros

Certains des joueurs moins connus qui terminent la liste ont un salaire annuel d'environ 6 millions d'euros.

Donc, financièrement parlant, le Real Madrid gagne le Clásico, en ce qui concerne sa situation économique. En ce qui concerne les salaires des entraîneurs, il semble y avoir une égalité entre Xavi et Ancelotti, qui gagnent environ 10 millions d'euros par an.