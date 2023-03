Clash avec Benzema : Deschamps vide son sac !

Présent en conférence de presse pour sa première liste en 2023, Didier Deschamps a évoqué son différend avec Karim Benzema.

Il y a un point, finalement, où Didier Deschamps et Karim Benzema sont sur la même longueur d'ondes : leur volonté commune de ne pas s'étendre sur le sujet. Après avoir accordé un entretien au quotidien Le Parisien pour évoquer l'affaire, le sélectionneur des Bleus s'est montré beaucoup plus expéditif en conférence de presse, ce jeudi. Benzema avait fait la même chose après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mercredi.

Deschamps agacé par le sujet

Cuisiné sur ce thème, Didier Deschamps n'a pas caché son agacement. "Je ne regarde par les réseaux sociaux. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse comme il y a des débats, des polémiques. Je vous le dit très tranquillement. J'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qu'il s'est passé. C'est un sujet qui est clos, qui est derrière. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit, à vous de débattre, c'est votre travail. Moi ce qui m'intéresse ce sont nos prochains matchs".

Le sélectionneur de l'équipe de France a été relancé un peu plus tard lors de ce point presse, mais il a gardé sa ligne directrice. "Des perturbations, on en a connu et il y en a toujours une. Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à la première question. Après, chacun est amené à en parler, à dire ce que vous voulez. Je le répète, j'ai pris la parole pour dire ce qu'il s'était passé."

Pour rappel, Karim Benzema a laissé entendre qu'il allait "s'expliquer pour le peuple" après avoir qualifié Deschamps de menteur à travers des stories sur les réseaux sociaux.