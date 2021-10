Clap de fin pour Puel à l’ASSE ?

Claude Puel serait en passe d’être débarqué de son poste d’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Le cas de Claude Puel en tant que manager de l’AS Saint-Etienne semble être scellé. En raison de la succession des mauvais résultats des Verts depuis l’entame de la saison en cours, le technicien va être prié de rendre son tablier.

Un dénouement prévisible

Selon une information divulguée par RMC Sport, Puel se verra notifier son limogeage après la réunion du conseil d’administration. Ce qui devrait être fait dans les prochaines heures. A moins d’un improbable revirement de situation, le coach champion de France 2000 ne sera donc pas à l’Etrat pour diriger la prochaine séance d’entrainement des Foréziens.

L’ASSE occupe actuellement la toute dernière place au classement de la Ligue 1. Khazri et ses coéquipiers n’ont remporté aucun de leurs 10 premières sorties (4 nuls et 6 défaites). Une série alarmante comme ils n’en ont plus connue depuis des lustres. Cela fait même 33 ans qu’ils n’avaient pas été derniers dans l'élite pendant trois journées de suite.

Lors de la dernière journée précédant la trêve internationale, l’équipe avait su se surpasser pour éviter la défaite dans le derby contre l’OL (1-1). Mais, dès le match d’après, elle est retombée dans ses travers et de manière criante. Dimanche, les Stéphanois ont été laminés sur le terrain de Strasbourg (5-1), un concurrent pour le maintien. La défaite de trop aux yeux de la direction.

Deux ans après, l’ASSE est au même point

Un peu moins de deux ans après avoir été nommé à ce poste, Puel s’apprête donc à quitter ses fonctions. Peu après son arrivée, l’ex-coach de Monaco, de Lille et de Nice avait déclaré que le club aurait fini dans le mur sans lui. Force est de reconnaitre que ça ne s’est pas vraiment amélioré depuis, même s’il a retardé la dégringolade et permis aussi à l’ASSE de regouter à une finale de Coupe. Celle de Coupe de France en aout 2020. Outre ses piteux résultats, son passage au club a aussi été marqué par le clash avec Stéphane Ruffier, un emblème de Saint-Etienne.

La nouvelle du licenciement de Puel intervient aussi à un moment très critique pour le club. L’ASSE est en quête de nouveau propriétaires et la situation du moment n’aide pas à boucler une vente. Le prince cambodgien, qui était pressenti pour s’installer dans le Forez, a d’ailleurs déjà abandonné son projet de rachat.