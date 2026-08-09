City resserre l'étau sur Rodri et Barcelone

Barcelone poursuit sa progression dans le dossier du recrutement de Rodri, la star de Manchester City, même si toutes les parties concernées continuent d'agir avec prudence, aucun accord définitif n'ayant été trouvé à ce jour.

Barcelone a déjà présenté sa deuxième offre pour s'attacher les services du joueur, tandis que Manchester City réclame 80 millions d'euros.

Le journal Sport a rapporté les déclarations d'Enzo Maresca, l'entraîneur de City, qui a affirmé : « Pour l'instant, il semble que Rodri sera à Manchester mercredi prochain. »

La déclaration de Maresca reflète la situation contractuelle actuelle du joueur : tant que le transfert de Rodri n'est pas totalement bouclé, il reste un joueur de son club anglais et doit donc se conformer au programme établi au préalable.

La position de Maresca semble logique, car le technicien italien défend les intérêts de son équipe et compte sur le joueur, tant que celui-ci fait officiellement encore partie de l'effectif de Manchester City.

Quant à ce qui pourrait se produire au cours des prochaines heures, c'est une autre affaire, si Barcelone et le club anglais parviennent à régler les derniers détails de négociations qui ont connu des avancées durant le week-end.

Du côté de Barcelone, les derniers jours ont précisément été mis à profit pour franchir des étapes supplémentaires en vue de l'arrivée du joueur.

Le souhait du club catalan est d'accélérer au maximum le transfert de Rodri, afin que la nouvelle recrue puisse intégrer le plus rapidement possible le système de l'entraîneur Hansi Flick, qui souhaite disposer de ses services de manière quasi immédiate.

L'objectif du technicien allemand est que Rodri soit déjà présent le 12 août à la Cité sportive Joan Gamper, une échéance qui contraint toutes les parties à tenter de conclure rapidement l'opération si elles veulent que le joueur rejoigne les entraînements sans plus tarder.

Cela ne signifie pas que l'accord est d'ores et déjà scellé : des sources au fait des négociations avaient appelé au calme vendredi dernier, précisément parce que certains points restent à régler avant que le transfert ne puisse être considéré comme définitivement finalisé.

Pour cette raison, les déclarations de Maresca ne doivent pas nécessairement être interprétées comme un changement de situation ou un blocage du transfert : elles décrivent simplement la réalité du moment présent.

Une fois le feu vert définitif obtenu, viendra également le temps des adieux du joueur à la ville de Manchester, et de son départ pour Barcelone.