City rejette une première offre de Barcelone pour Rodri

Le FC Barcelone a agi rapidement pour recruter Rodri, la star de Manchester City, après avoir obtenu l'accord du joueur.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça a présenté une offre financière initiale d'une valeur de 45 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 10 millions de bonus, une offre que le club anglais n'accepte pas.

Manchester City avait fixé sa ligne rouge avec le Real Madrid à 65 millions d'euros, et reste attaché à ce prix pour le joueur, malgré une marge de négociation.

Il est possible que Rodri lui-même prenne part à ces négociations, compte tenu de son statut important au sein du club, après avoir acquis le droit de décider de son avenir.

Le club catalan estime que le joueur n'a plus qu'un an de contrat, et qu'il a déjà donné son accord pour signer, si bien qu'il n'y aura aucune surenchère pour s'attacher ses services.

Lors des premières discussions, l'entourage du joueur a informé le Barça que Manchester City visait un montant de 65 millions d'euros.

Le Barça a fixé un plafond pour la somme fixe qu'il versera dans le cadre de ce transfert, qui ne dépassera en aucun cas 50 millions d'euros. Par la suite, des bonus pourront être ajoutés pour porter la valeur de l'opération à un montant proche de 60 millions d'euros, un prix que le Barça juge équitable.

Sport a précisé que « les relations entre les deux clubs sont bonnes, et l'on s'attend à ce que les deux parties parviennent, au cours du week-end actuel, à un accord définitif pour conclure le transfert ».

En ce qui concerne le joueur, le Barça était bien conscient des exigences de Rodri, l'un des joueurs les mieux payés de Manchester City, qui avait déjà sur la table une offre de prolongation de contrat.

Le Barça a travaillé sur ces chiffres et est parvenu à un accord de principe concernant le contrat du joueur pour les quatre prochaines saisons. Rodri pourrait se rendre à Barcelone la semaine prochaine si le transfert est définitivement bouclé dans les jours à venir.