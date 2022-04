City-Real : Guardiola rend hommage à Benzema

J-7. Dans une semaine, Manchester City accueillera le Real Madrid pour la manche aller des demi-finales de Ligue des Champions, avant le retour au Santiago-Bernabeu début mai. Du côté des Skyblues, on comptera sur le génie tactique de Pep Guardiola pour faire la différence. En face, sur Karim Benzema.

Cette saison, c’est la Benzema League

Il faut dire que le Français est en feu cette saison, lui qui semble très bien parti pour remporter le Ballon d’Or. Triplé au retour contre le PSG, triplé à l’aller sur la pelouse de Chelsea et auteur du but de la victoire à Madrid… Benzema suscite l’admiration de tous, et même celle de Pep Guardiola.

"Sa carrière parle pour lui. Il joue au Real Madrid depuis plus de 10 ans et quand un attaquant reste autant de temps là-bas, c'est qu'il a quelque chose de spécial, un talent particulier", a reconnu l’ancien entraîneur du FC Barcelone, qui connaît donc KB9 depuis un bon moment.

"Ce que j'admire le plus chez lui, c'est sa carrière"

"Tu peux faire de bonnes saisons, c’est ce qu'il est en train de faire, pas seulement avec la qualité de ses buts, mais aussi avec sa manière de jouer. Mais ce que j'admire le plus chez lui, c'est sa carrière", a conclu Guardiola. Sous le charme, comme tout le monde !