Barça : objectif Ligue des Champions, Xavi commence à douter

Le Barça va devoir se reprendre, et vite. Après avoir dit au revoir à la Ligue Europa à domicile face à Francfort jeudi dernier, le club catalan a une nouvelle fois chuté au Camp Nou lundi, face à Cadix (0-1). Avec désormais 15 points (et un match, ndlr) de retard sur le leader madrilène, l’équipe de Xavi a aussi fait une croix sur le titre en Liga.

Xavi : "Les joueurs doivent montrer plus d'envie, plus de foi"

Mais pour l’entraîneur Xavi, pas question de voir ses troupes s’apitoyer sur leur sort. Car même sans Ligue Europa et sans une chance de titre en Liga, le Barça conserve un objectif : la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les quatre premiers du championnat espagnol iront, et les Blaugrana sont actuellement dauphins. Jusqu’ici, tout va bien ?

Oui, à condition d’inverser la tendance très rapidement. "On a presque dit adieu au titre. On doit faire notre autocritique. On est le Barça, on doit faire mieux. (…) Cette nouvelle défaite met en péril notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les joueurs doivent montrer plus d'envie, plus de foi. Cela m'inquiète, clairement. On doit être plus humbles", a déclaré Xavi après Barça-Cadix.

Xavi a-t-il raison de s’inquiéter ?

A-t-il raison de s’inquiéter ? Dauphin, le Barça compte autant de points que Séville (3e) et l’Atlético (4e), à savoir 60. Mais le Betis est à trois longueurs, et la Sociedad à cinq. Deux équipes que le Barça affrontera lors des trois prochaines journées.

Deux chocs qui pourraient être décisifs, donc, même si l’équipe de Xavi possède un joker : un match en retard, à jouer contre le Rayo Vallecano au Camp Nou ce dimanche. Dans tous les cas, la fin de saison s’annonce passionnante en Liga, sauf pour le titre.