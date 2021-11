City-PSG : première dans le groupe pour Ramos

Après un jour de repos consécutif à la victoire contre Nantes (3-1) ce samedi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a repris le chemin l'entraînement, ce lundi, au Camp des Loges. 48 heures avant le choc face à Manchester City en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a eu le plaisir de compter sur plusieurs retours. Et non des moindres...

Malade, Gianluigi Donnarumma était bien présent et sera opérationnel face aux Anglais. Préservés ce week-end face aux hommes d'Antoine Kombouaré, les défenseurs Marquinhos et Presnel Kimpembe se sont entraînés normalement. Au même titre qu'un certain Sergio Ramos, qui selon les informations publiées par RMC, devrait enfin tenir sa place dans le groupe parisien pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale française.

Ramos enfin dans le groupe, Mbappé aussi

Après la victoire face à Nantes, Mauricio Pochettino avait pourtant invité à la mesure le concernant, soucieux de prendre son temps avec l'ancien du Real. "C’est une chose d’être disponible pour s’entraîner avec le groupe, c'en est une autre d’être au niveau en compétition et d’avoir toutes les conditions réunies pour jouer. Mais je trouve qu’il est de très bonne humeur, qu’il a un très bon état d’esprit. J’espère qu’il pourra être dans le groupe le plus rapidement possible pour aider l’équipe comme nous le souhaitons", avait confié le coach.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a donc été rassuré par l'état de forme de l'Espagnol, qui sera présent mercredi soir de l'autre côté de la Manche. L'inquiétude concerne désormais Kylian Mbappé, malade et resté au repos ce lundi. Toutefois, toujours selon RMC, l'attaquant tricolore devrait être en mesure de tenir sa place contre le Champion d'Angleterre.