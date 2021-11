City-PSG : Marco Verratti et Georginio Wijnaldum forfaits !

C’était attendu : Marco Verratti et Georginio Wijnaldum sont forfaits pour affronter Manchester City ce mercredi.

Paredes pour remplacer Verratti…

Touché au quadriceps lors de l’entraînement de mardi, le milieu de terrain n’a pas suffisamment récupéré pour affronter les Citizens ce soir. Un coup dur pour le PSG tant l’Italien a brillé lors du match aller… À priori, Leandro Paredes devrait le remplacer au poste de sentinelle.

Et il ne s’agit pas du seul joueur sur lequel Mauricio Pochettino doit faire une croix. Wijnaldum, victime d’une douleur derrière le genou mardi, ne sera pas non plus en capacité de jouer. Le staff ne veut prendre aucun risque avec lui.

… et Herrera pour Wijnaldum

En balance avec Ander Herrera pour une place de titulaire, le Néerlandais va donc la laisser à l’Espagnol, malgré lui.