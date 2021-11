City-PSG (2-1) - Paris battu, mais Paris qualifié !

Le Paris Saint-Germain est tombé sur plus fort. Cruellement dominé par Manchester City (1-2) ce mercredi, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le club de la capitale a définitivement fait une croix sur la première place du groupe. Mais il valide tout de même son ticket pour les 8es de finale grâce à la victoire de Leipzig (4-0) face à Bruges.

Mbappé douche l’Etihad après la pause

Le PSG s’en contentera sans doute, car il ne méritait pas mieux ce soir. En première période, les hommes de Pep Guardiola aurait pu ouvrir le score à de nombreuses reprises, mais Kimpembe puis Hakimi ont sauvé leur camp de manière assez incroyable, tandis que Gundogan, seul aux six mètres, a trouvé le poteau sur sa route.

Les Rouges et Bleus sont rentrés au vestiaire la tête basse, mais ils sont revenus sur la pelouse avec d’autres intentions. Notamment Messi, transparent en première période, qui a trouvé Mbappé au second poteau. Le Tricolore, dans une superbe forme ces dernières semaines, ne s’est pas fait prier pour glisser le ballon entre les jambes d’Ederson et ouvrir le score (50e).

L’entrée de Jesus a tout changé

De quoi obliger Guardiola à réagir. Exit Zinchenko, clairement pas au niveau, et entrée de Jesus pour peser dans la surface. Le Brésilien s’est rapidement montré décisif sur une énième offensive mancunienne en laissant passer le ballon entre ses jambes : Sterling, à l’affût, n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond du but pour égaliser (63e)… et redonner la première place à son équipe.

City ne s’est pas arrêté en si bon chemin. L’égalisation a mis un coup sur la tête des Parisiens, et elle a galvanisé les Citizens. Sur une action similaire à la première, le Brésilien a cette fois fait trembler les filets tout seul, comme un grand, sur un superbe service de Bernardo Silva (77e). Le PSG, sonné, n’a pas su réagir par la suite. La deuxième place et la qualification, Paris s’en contentera…