City - Pep Guardiola : "Nous avons joué exceptionnellement bien"

L'entraîneur de Manchester City a félicité son groupe, qualifié et assuré de terminer à la première place de sa poule après le nul à Porto (0-0).

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s'est en prime assuré de terminer à la première place de son groupe, mardi soir. Opposés au , les hommes de Pep Guardiola sont allés chercher un point à l'extérieur au terme d'une rencontre terminée sur un score nul et vierge (0-0).

En apparence, cela pourrait s'apparenter à un léger coup d'arrêt pour les Anglais. Toutefois, c'est tout l'inverse aux yeux de Pep Guardiola. Au sortir de la rencontre, l'ancien entraîneur du et du est en effet apparu très satisfait du contenu proposé par ses joueurs au .

"Nous sommes heureux, je suppose que Porto l'est aussi"

"Le système de jeu ou la forme des joueurs n'a pas d'importance. Nous avons joué incroyablement bien. Nous avons attaqué, nous n'avons pas concédé un corner, nous n'avons pas concédé un tir cadré. Avec , Porto est la meilleure équipe au Portugal, avec ses qualités, le physique et la vitesse de ses joueurs devant avec Jesus Corona, Otavio et ensuite Moussa Marega et Luis Diaz", a souligné l'entraîneur espagnol, qui aurait aimé voir ses joueurs récompensés par un but contre Porto.

"Nous avons joué exceptionnellement bien. Malheureusement, nous n'avons pas pu marquer mais nous sommes venus ici pour terminer premiers. Nous sommes heureux, je suppose que Porto l'est aussi. Félicitations à l'équipe pour cette phase de groupes, en particulier les matches à l'extérieur. Nous avons joué avec beaucoup de personnalité et de courage", a ensuite ajouté Pep Guardiola, faisant notamment référence à la qualification de son adversaire du soir pour les phases finales.

Dans le même temps, l' , qui restait sur 13 défaites consécutives en C1, a renoué avec le succès en venant à bout de l' au Stade Vélodrome (2-1). Un succès qui permet aux Phocéens, derniers du groupe, de continuer à espérer une qualification pour la .