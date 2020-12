City - Pep Guardiola : "Benjamin Mendy est tellement important pour nous"

L'entraîneur de Manchester City se félicite du retour en forme de son latéral gauche. Mais il souhaite rester prudent avec le Français, jugé fragile.

Dans le dur en championnat depuis le début de la saison, est revenu à certains standards, samedi, face à . Malgré une rencontre de coincée entre deux journées de Ligue des Champions, les Citizens ont livré un véritable festival offensif en s'imposant sur le score fleuve de 5 buts à 0.

Une rencontre notamment marquée par un triplé de Riyad Mahrez, mais aussi par le premier but de Benjamin Mendy sous les couleurs mancuniennes. Titularisé sur le côté gauche de la défense, le Français aura attendu quatre saisons pour faire trembler les filets adverses. Une façon également de retrouver le moral, lui qui vient d’enchaîner une deuxième titularisation de suite après avoir été sur le flanc pendant plus d’un mois. Un retour en forme dont il s'est félicité après le match.

"Ce n'était pas facile car parfois je revenais puis quelque chose de négatif se passait derrière. Maintenant je me sens plus en forme donc je suis prêt à tout donner pour Manchester City et faire mon travail pour l'équipe", a ainsi confié le Champion du Monde 2018, révélé aux yeux du monde à Marseille par Marcelo Bielsa.

L'article continue ci-dessous

"Je veux d'abord le voir bien défendre et être en forme, concentré"

Avant le match de Ligue des Champions contre le , ce mardi soir, Pep Guardiola a rendu hommage à son latéral. "Benjamin Mendy est tellement important pour nous. Il est en forme. Mais marquer un but est la dernière chose que j'attends de lui. Je veux d'abord le voir bien défendre et être en forme, concentré. C'est ce que nous voulons tous pour lui", a déclaré l'entraîneur espagnol, avant de juger ses dernières sorties et d'accueillir son retour en forme avec toute la prudence nécessaire.

"Sur ses derniers matches, il a été très bon. Il faut attendre. Avec Benjamin, il faut toujours attendre. Tout dépend de lui, comme pour John Stones. Tout dépend de lui, pas du manager, mais de sa façon de s'entraîner à fond jour après jour. Il doit être concentré et si en plus, il marque un but, c'est bien", a-t-il ajouté, satisfait.

Pas épargné par les blessures depuis ses débuts à Manchester City, Benjamin Mendy a vu débarquer Joao Cancelo depuis deux saisons. Même si le Portugais peut jouer sur les deux côtés, le Français sait qu'il représente une vraie concurrence. À lui de retrouver son meilleur niveau pour s'assurer une place de titulaire.