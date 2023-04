City-Bayern : Thomas Tuchel a passé une sale nuit !

Avant le choc des quarts de finale aller face à Manchester City, l’entraîneur du Bayern Munich a (très) peu dormi, comme il l’a raconté.

Thomas Tuchel risque d’avoir des petits yeux ce mardi soir à l’Etihad Stadium, dans le cadre d’un quart de finale aller de Ligue des Champions entre Manchester City et le Bayern Munich.

" Je ne faisais que penser au match"

Et pour cause, puisque le technicien bavarois n’a pas vraiment réussi à trouver le sommeil à la veille du choc, comme il l’a raconté ce mardi aux journalistes présents sur place.

"La meilleure préparation, c'est le sommeil, mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser. Ce matin, je me suis réveillé vraiment tôt et j'ai décidé d'aller sur le terrain d'entraînement car je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que penser au match", a raconté le remplaçant de Julian Nagelsmann.

Revanche ?

Pour rappel, Pep Guardiola et l’ancien coach du PSG se sont d’ores et déjà affrontés à l’occasion de Bayern-Dortmund en Allemagne, et encore plus récemment en finale de la Ligue des Champions 2021… pour une victoire des Blues de Tuchel.