Circonstances imprévues : la conférence de presse d'Arsenal annulée avant le match face à Naples

Les préparatifs d'Arsenal pour son match de Ligue des champions contre Naples, demain mercredi, ont été perturbés après que le club londonien s'est retrouvé pris dans le chaos des voyages qui a frappé les aéroports du Royaume-Uni.

En conséquence, l'entraîneur Mikel Arteta a été contraint d'annuler la conférence de presse qui devait se tenir avant le match mardi soir, en raison du retard du vol d'Arsenal vers l'Italie, selon le journal anglais « Daily Mail ».

Cela était dû à des problèmes de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni, les avions ayant été immobilisés dans la plupart des principaux aéroports du pays mardi à la suite d'une « panne technique ».

Ce problème a entraîné l'annulation de près de 300 vols au départ du Royaume-Uni, affectant des milliers de vacanciers ainsi que les champions de Premier League anglaise.

Selon les informations, ils sont restés au centre d'entraînement du club, à London Colney, en attendant que le problème soit résolu, avant de se rendre à l'aéroport plus tard, lorsque l'horaire de leur nouveau vol a été annoncé.

Vers 18h30, le club d'Arsenal a publié une vidéo sur son compte officiel sur la plateforme « X », montrant l'équipe en train d'embarquer dans un avion.

Dans une mise à jour publiée dans l'après-midi de mardi, les services nationaux de navigation aérienne (NATS) ont indiqué avoir identifié un problème dans leur « système de traitement des vols », ajoutant que « le rétablissement prendra un certain temps », tout en précisant avoir « mis en œuvre une solution ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora