Cillessen annonce sur Instagram une grande nouvelle concernant son avenir au NEC

Jasper Cillessen quitte le NEC, a annoncé le gardien lundi sur Instagram. Le portier de 37 ans voulait prolonger son contrat avec le finaliste de la Coupe, mais les discussions avec la direction du club n’ont pas abouti.

« Aujourd’hui, j’ai malheureusement décidé de ne pas prolonger mon contrat d’une saison avec le NEC. Je voulais signer pour au moins deux ans, puis entamer ma reconversion comme entraîneur des gardiens au sein du club. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à nous accorder sur ce point », a expliqué Cillessen à ses abonnés sur Instagram.

« Même si mes attentes étaient différentes au départ, je garde un excellent souvenir de cette année. Je tiens à remercier tout le monde au sein du club, les supporters et toutes les personnes impliquées pour le soutien que j’ai pu recevoir une nouvelle fois. Merci !! Et bonne chance en Europe !! », a déclaré le vétéran dans son message de remerciement, faisant référence au ticket pour le tour préliminaire de la Ligue des champions décroché par le NEC après sa belle troisième place.

La saison passée, il a fait office de doublure de Gonzalo Crettaz, mais il était présent dans les cages lors de la Coupe KNVB Eurojackpot, bien qu’il n’ait pas pu empêcher la défaite 5-1 contre AZ en finale.

Natif de Groesbeek, le gardien avait commencé sa carrière au NEC, où il est revenu entre 2022 et 2024 avant une nouvelle pige cette saison. Entre-temps, il a porté les couleurs de l’Ajax, du FC Barcelone, de Valence et de Las Palmas.

Désormais libre de tout contrat, le gardien, qui totalise 65 sélections avec les Pays-Bas depuis 2013, va étudier ses options pour la suite de sa carrière.