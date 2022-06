Cicinho évoque ses problèmes d'alcoolisme au Real Madrid

Cicinho, qui a joué pour le Real Madrid entre 2005 et 2007 et pour Villarreal en 2011, a parlé de ses problèmes avec l'alcool.

Le latéral brésilien, qui a raccroché les crampons en mars 2018 après avoir joué pour Botafogo, Atletico Mineiro, Sao Paulo, Real Madrid, Roma, Villarreal, Sport Recife et Sivasspor, a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa carrière, bien que le défenseur ait déclaré qu'il était facile pour lui de cacher son état pendant l'entraînement.

"Si vous me demandez si j'ai déjà été ivre pour m'entraîner avec le Real Madrid, c'est le cas", a déclaré le défenseur à l'émission "Ressaca" sur EPTV.

"Je buvais du café pour masquer mon haleine et je me baignais dans du parfum.

"Dans mon métier, en tant que footballeur professionnel, c'était facile. Je n'avais pas besoin d'argent pour prendre un verre, les gens me le donnaient volontiers dans les restaurants.

"A 13 ans, c'est là que j'ai essayé l'alcool pour la première fois, et je n'ai jamais arrêté.

"J'habitais à la campagne et le week-end, on se réunissait avec des amis et on sortait dans les squares, les discothèques. Je demandais aux adultes d'aller faire les courses et je buvais dans le dos de mes parents et de la police."

Le défenseur poursuit en soulignant les difficultés liées au fait d'être alcoolique et les dommages que cela a infligé à ses relations personnelles.

"L'alcool vous entoure de personnes qui aiment ce style de vie, et les personnes qui vous aiment vraiment sont exclues", a déclaré Cicinho.

"Quand ils vous tiennent contre un mur et vous disent que ce n'est pas bien, vous ne voulez pas l'entendre.

"J'ai un fils de 15 ans et je suis toujours en train de m'excuser auprès de lui. À l'époque, il avait deux ans et il n'a pas bien compris, mais dans ma tête, c'est resté."