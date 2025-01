Christopher Nkunku au Bayern, Chelsea demande une fortune

C. Nkunku

Le Bayern poursuit son offensive pour Christopher Nkunku, mais un obstacle se dresse entre les deux clubs : les exigences financières des Blues.

Un an et demi seulement après son arrivée au Nord de l’Angleterre, Christopher Alan Nkunku serait déjà sur le point de partir. L’international avant-centre français (14 capes, 01 but) est annoncé au Bayern Munich au cours du mercato hivernal en cours. Mais les Blues demandent une énorme somme pour s’en séparer.

Accord Nkunku-Bayern, mais Chelsea complique la donne

Le Bayern Munich semble déterminé à s’attacher les services de Christopher Nkunku. Selon les informations rapportées par Sky Sports Germany, confirmées par Fabrizio Romano, le club bavarois aurait déjà scellé un accord avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui serait prêt à rejoindre l’équipe allemande sur un contrat à long terme. Cependant, convaincre Chelsea s'annonce bien plus compliqué.

Après avoir dépensé 60 millions d’euros en 2023 pour recruter le joueur en provenance de Leipzig, les Blues ne souhaitent pas se contenter de récupérer leur mise. Le club londonien aurait fixé un prix de 70 millions d’euros pour laisser partir Nkunku, espérant ainsi réaliser un léger profit sur le transfert du natif du Français. Reste à voir si cette somme pourrait dissuader les dirigeants bavarois ou si le club allemand, en quête d’un renfort offensif, sera prêt à consentir cet effort financier. Le cas Mathys Tel pourrait également peser dans les négociations.