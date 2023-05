Christopher Galtier, l'incroyable revirement de situation au PSG

Alors que le PSG attend juste la fin de saison pour préparer la suivante, un incroyable revirement de situation pourrait toucher Christophe Galtier.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à Paris. Entre des performances sportives aussi irrégulières qu'imprévisibles et des rumeurs de transferts à tout va, c'est désormais la question du coach qui pourrait connaître un nouveau retournement de situation. Et si tout le monde avait faux concernant l'avenir de Christophe Galtier au PSG?

Galtier au PSG, un nouveau virement?

L'élimination sans gloire en Ligue des Champions, la saison particulièrement morose en Ligue 1, une gestion tactique et humaine pas toujours vraiment à propos, une différence de traitement entre les stars du vestiaires et les titis parisiens. Tout cette saison semblait pousser Christopher Galtier vers la sortie, moins d'un an après son arrivée au PSG. Encore plus lorsque sa direction laisse filtrer ses ambitions quant à son potentiel remplaçant. Pourtant, tout pourrait avoir changé à nouveau.

Selon SportsZone, Christophe Galtier pourrait en effet finalement rester au PSG. Malgré sa volonté de se distancier des résultats sportifs de son entraîneur, Luis Campos apprécierait travailler avec l'ancien coach de Nice. Puis, surtout, son licenciement coûterait cher et entraînera une nouvelle perte d'argent pour s'offrir son remplaçant. Et le club parisien rechignerait à ces dépenses pour se concentrer sur un mercato ambitieux. Alors, Galtier pourrait-il finalement rester malgré sa saison ratée?