Christophe Galtier parle de Cristiano Ronaldo et frustre Messi

Christophe Galtier a déclaré sa flamme à Cristiano Ronaldo ce vendredi. Une attitude qui ne plairait pas à Messi.

L’ancien entraîneur du PSG Christophe Galtier n’a pas tari d’éloges Cristiano Ronaldo dans une déclaration ce vendredi.

Galtier dithyrambique envers Ronaldo

La comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’agissant du meilleur joueur du monde, sont monnaie courante. Ces deux légendes du sport roi ont chacun leurs partisans inconditionnels, mais lorsque l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a pris la parole lors d'une conférence de presse ce vendredi, il a lancé un pavé dans la mare en exprimant son admiration incontestable pour Cristiano Ronaldo.

Christophe Galtier, fraîchement nommé à la tête du club qatari d'Al Duhail SC, a récemment vécu un baptême de feu compliqué lors d'un match de la Ligue des Champions asiatique. Opposé à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Galtier et son club Al-Duhail ont été battus (4-3).Cependant, ce qui a marqué cette rencontre, ce n'est pas seulement le score final, mais aussi les commentaires élogieux de Galtier concernant Ronaldo.

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur français a qualifié Cristiano Ronaldo de "meilleur joueur du monde" lors d’une conférence de presse ce vendredi, mettant ainsi de côté son ancien protégé, Lionel Messi. « Face à Ronaldo, il n'y a pas grand-chose à faire. Il a marqué deux buts magnifiques. Les mots me manquent pour le décrire. Ce qu'il a fait est extraordinaire pour un joueur de 38 ans. Il reste le meilleur joueur du monde. » a déclaré Galtier.

Ces mots ont créé une onde de choc, car la rivalité entre Ronaldo et Messi fait rage depuis des années. Les partisans des deux joueurs se sont engagés dans des débats enflammés sur les réseaux sociaux et dans les stades du monde entier pour défendre leur idole. Mais Galtier, en choisissant publiquement Cristiano Ronaldo, a fait preuve d'une audace remarquable.

Magnifique Ronaldo

La performance de Ronaldo lors du match contre Al Duhail SC a été à la hauteur des éloges de Galtier. Le Portugais a marqué un doublé et a fourni une passe décisive, jouant un rôle crucial dans la victoire de Manchester United. Ses deux buts ont été qualifiés de "magnifiques" par Galtier, et il a salué la constance et la forme physique impressionnante de Ronaldo, en soulignant qu'il a toujours la capacité de briller à l'âge de 38 ans.