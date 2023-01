Christophe Galtier avant Rennes-PSG : "Mbappé est prêt à jouer"

Alors que Paris se rend à Rennes, le technicien parisien a confirmé qu'il pourrait compter sur Mbappé et Hakimi de retour mercredi à l'entraînement.

Kylian Mbappé est revenu cette semaine à l'entraînement. Est-il prêt pour jouer à Rennes ? Oui, il est prêt à jouer. Il a bien récupéré comme Achraf Hakimi est prêt et disponible pour le groupe. A vrai dire je n'ai pas échangé plus. On avait échangé dès son retour de la Coupe du monde pour avoir son ressenti, et évacuer les choses. Il ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir gagné ce trophée, il a le sourire, il s'entraîne normalement.



Vous avez souvent dit qu'il fallait laisser de la liberté à Neymar, Messi et Mbappé. Comment combiner cela avec des exigences tactiques et qu'est-ce que vous leur demandez ? A partir du moment où je leur donne beaucoup de liberté, je demande à mes milieux d'être souvent en soutien. Sur un plan tactique, il y a toujours une recherche sur comment contrarier l'adversaire. Sur le plan offensif, je fais en sorte que les trois puissent évoluer dans leur meilleure zone et ensuite la qualité individuelle et collective font la différence. Le plus important pour moi c'est de libérer les zones des uns et des autres pour qu'ils soient plus productifs possible



Le 21 août dernier, vous aviez étrillé Lille 7-1, qu'y avait-il ce jour-là que vous aimeriez retrouver dans le jeu de votre équipe ?



Si on avait encore des matchs comme celui-là, ça ferait plaisir. Cela ferait du bien pour la santé, on serait plus calmes. C’était l’histoire d’un match, nous avions dégagé une force collective impressionnante. Il faut trouver d’autres choses. Est-ce que c’était lié à un système ? On était dans une défense à trois. Le système et l’animation dépendent des joueurs à disposition et depuis un moment nous avons des absents. On doit retrouver beaucoup plus d’intensité et beaucoup plus de réaction à la perte, et surtout avoir moins de déchet technique, sur ce plan c’est insuffisant. J’en ai parlé à certains joueurs ce matin. On doit aussi être plus tueur et donner moins d’espoirs à nos adversaires.



Quel regard portez-vous sur l’équipe de Rennes ?



On apprécie toujours de regarder le Stade Rennais, et ça c’est aussi le travail de Bruno Genesio. C’est une équipe qui se projette en attaque, il y a de la qualité même s’ils ont perdu un joueur important avec Martin Terrier, à qui je souhaite un bon rétablissement. Il manquera Benjamin Bourigeaud qui est aussi important. Parmi les blessures sérieuses, je pense également à Xeka, Santamaria est toujours absent, mais ça reste un adversaire redoutable. Je suis convaincu qu’on aura un match très rythmé, très engagé, il faudra être très bon techniquement pour éviter les transitions rennaises et être vigilant en bloc bas car c’est une équipe qui pose de grands problèmes.





Confirmez-vous le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton ?



Ce n’est pas encore fait mais c’est bien engagé. On ne va pas faire de langue de bois. Pablo (Sarabia) est un très bon joueur, il n’était pas heureux ici et à partir de là vous ne pouvez pas être productif. Il a cette opportunité de pouvoir rejoindre la Premier League. Mais ce n’est pas parce qu’un joueur part qu’un effectif se réduit. Un joueur est parti, il y a un mercato en cours. Pablo sera-t-il remplacé ? Le club travaille sur plusieurs pistes mais on ne prendra pas pour prendre.