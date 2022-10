Christophe Galtier avant Reims-PSG : "Donnarumma cherche à éliminer ses petits défauts" Boîte de réception

L'entraîneur parisien est revenu sur la performance de son gardien après quelques matchs contrastés depuis le début de saison.

Est-ce que les absences et la nécessité de faire tourner vont amener Hugo Ekitike à jouer de nouveau ?

On a deux absents qui sont Nuno Mendes pour 3 ou 4 semaines qui sera mis au repos et Leo qui a une petite gêne au mollet. Cela va évidemment permettre à des joueurs d'avoir du temps de jeu. Kylian (Mbappé) n'est pas forfait, il a eu une angine qu'il a contracté avant le match. Est-ce que Hugo va démarrer ? Cela fait partie de ma réflexion. Il est le deuxième attaquant de point de notre effectif. Il connaît bien le stade et sera face à ses anciens coéquipiers. Mais il n'y a pas plus de pression à lui mettre que cela quand vous jouez au PSG il y a des comparaisons qui ne peuvent pas avoir lieu. Il est dans l'apprentissage, il est compétiteur et compétitif.





Reims compte au moins six absents pour le match de samedi. Est-ce une donnée qui vous incite encore plus à faire tourner ?

Je voudrais envoyer un message de soutien à Oscar Garcia qui traverse des moments difficiles. Il a mon soutien et celui de mon staff aussi. Ce doit être des moments terriblement difficiles pour un homme et je ne le souhaite à personne. Il y a certes beaucoup d'absents à Reims mais ça n'aurait rien changé sur mes choix du onze de départ.





Quel regard portez-vous sur le travail de Donnarumma et les critiques qu'il y a pu y avoir à son encontre ?

Gigio travaille bien. Personne n'est hermétique aux remarques. Ce que j'ai pu remarquer dans cette période c'est qu'il est resté concentré dans son travail et qu'il a cherché à éliminer quelques petits défauts qu'il pouvait avoir. Il était satisfait de sa performance à Benfica et il n'y a pas eu de changement de comportement après. C'est un jeune joueur encore mais il est très encadré par son entraîneur (des gardiens) et mon staff pour progresser. Quand il y a eu un manque de concentration ou une erreur, on en a parlé. Et après un match comme ça on le félicite et on l'encourage à continuer



Les blessures et l'enchaînement des matchs vous incite-t-il à changer de système et à recruter au mercato ?

On n'est pas en période de mercato mais de matchs qui s'enchaînent. Est-ce qu'il y a une réflexion sur un changement d'organisation ? Rien n'est figé, quand on est entraîneur il y a toujours des réflexions, en fonction des performances, du calendrier, des blessés. Mais ce n'est pas l'absence d'un latéral gauche qui va m'amener à changer de système.



A vos débuts, vous aviez expliqué vouloir vous appuyer sur la formation. Est-ce qu'un joueur comme Gharbi peut être dans le groupe ?

Gharbi est dans le groupe pour Reims. Il travaille bien et est sérieux mais aussi performant en Youth League même si la L1 est un autre niveau. J'ai eu un échange avec lui ce matin pour lui dire de continuer et de ne pas lâcher.



Outre l'absence de latéral, est-ce que la gestion de la profondeur par exemple peut vous inciter à changer de système ?

La gestion de la profondeur est toujours difficile. Est-ce qu'en changeant de système on aura moins de problème ce n'est pas sûr, même si on peut penser qu'un joueur en plus dans une ligne peut poser plus de problème à l'adversaire. J'ai des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dernièrement et qui peuvent être une valeur ajoutée que ce soit dans ce système comme un autre. On est rentrés de Benfica à 6h, on a fait une petite séance hier (jeudi), et une légère ce matin (vendredi).



Carlos Soler est-il susceptible de jouer contre Reims ? Et comment s'est-il adapté ?

Il est arrivé tardivement pour ne pas dire très tardivement. Il y a toujours un délai incompressible pour s'intégrer que ce soit pour lui et sa famille ou avec ses partenaires, dans son travail au quotidien mais aussi sur ce qu'est la L1 car il est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. J'ai regardé ses matchs avec l'équipe nationale ou son positionnement était différent de celui qu'il avait à Valence. Il est capable de jouer entre les lignes, peut jouer dans un milieu à trois mais aussi registre plus offensif entre les lignes, sur la droite mais un peu mieux sur la gauche car il aime rentrer sur son pied fort.