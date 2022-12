Christophe Galtier avant PSG-Lens : "L'adversaire le plus difficile que nous allons jouer"

Malgré l'avance au classement, le technicien parisien considère que le RCL pourrait poser des problèmes. Surtout avec l'absence de Neymar et Messi.

Vous êtes invaincus depuis le début de saison, avez sept points d'avance sur Lens. Est-ce que ce match contre le deuxième du championnat est vraiment un choc ? On n'est pas trop fort ! On arrive à gagner des matchs et parfois de belles manières. D'autres sont plus difficiles comme contre Strasbourg ou la situation était compromise. Le fait d'arracher cette victoire dans ce contexte défavorable est aussi bon pour un groupe. Mais Lens-PSG, c'est une affiche, parce que Lens a gagné tous ses matchs à domicile depuis le début de saison. Ils sont sur une grande dynamique. Si c'est une affiche c'est aussi parce Lens fait un bon parcours avec une ambiance qui va être extraordinaire, plus nos supporters qui seront présents. Il y a tous les ingrédients pour que ça soit une grande soirée.





Est-ce la confrontation la plus difficile de la saison ? Si on s'en réfère au classement oui. On verra après le match. Je sais que face aux grosses écuries de la L1, Lens est très performant. Mais Lens est aussi devenue une grosse écurie de L1. Ils ont le droit de rêver d'une saison extraordinaire, d'abord de par le nombre de points qu'ils ont mais aussi de par leur qualité de jeu. C'est certainement l'adversaire le plus difficile que nous allons jouer.

Un match le 1er janvier, c'est peu commun. Est-ce que vous préparez différemment les rencontres dans cette période ? Nous, on va rester dans notre routine, notre organisation habituelle avec une séance studieuse. On ira sur Lens, le premier au matin, après il y a toujours la question de ce qu'il va se passer chez les joueurs. Est-ce que les joueurs vont avoir un repas adapté, se coucher tôt ou boire un peu d'alcool ? J'ai des joueurs de haut niveau, j'ai totalement confiance en eux, c'est un groupe très pro. Ils savent que c'est le premier contre le second et nous allons devoir faire un gros match. Mais Lens a le même problème que nous



Comment jouer sans Neymar et sans Messi ? Ce n'est pas anodin leur absence, on connait leur importance dans notre animation offensive. Avec Kylian Mbappé, ils forment un trio de très haut niveau. Avec la suspension automatique de Ney, je me suis penché sur comment animer notre jeu et notre équipe sur le plan offensif. On a travaillé avec les joueurs et le staff pour donner la meilleure efficacité offensive à notre équipe.

Contre Reims cette saison vous aviez joué sans Messi et Neymar et la ligne offensive avait connu beaucoup de difficultés. Quelles leçons en aviez-vous tirées et comment éviter que cela se reproduise ? Il faut que l'on arrive à trouver cette fameuse mobilité et de la profondeur. Si on est sur un jeu appui-remise, on va favoriser le pressing lensois. Il va falloir trouver de la profondeur, ce que nous n'avions pas fait face à Reims avec l'absence de Messi et Neymar. Nos idées sont très claires pour cette rencontre, nous travaillons beaucoup sur ce point et quel que soit le registre des uns et des autres, il faudra avoir un supplément d'âme dans le fait de proposer des choses en profondeur.





Dans deux jours c'est l'ouverture du mercato, peut-on s'attendre à une arrivée ? Celle d'un défenseur central ? Je suis très heureux et satisfait de l'effectif que j'ai à ma disposition. Il n'y aura pas d'arrivée sans départ. A l'heure actuelle, je n'ai pas de joueur qui ont demandé à bouger ou à aller voir ailleurs. Mais cela ne reste que l'ouverture du mercato, ça va être long. Il peut se présenter un joueur qui peut ne pas être satisfait de son temps de jeu. Je suis satisfait, j'ai un groupe qui travaille bien depuis le mois de juillet. Le défenseur central n'est plus d'actualité. Nous avons un jeune joueur qui est El Chadaille Bitshiabu et qui a connu sa première titularisation face à Strasbourg à un poste qui n'est pas le sien. Il a un potentiel énorme et aller chercher un défenseur supplémentaire ce serait lui bloquer l'espace. Sachant qu'on a aussi Kimpembe qui va revenir de blessure...