Christophe Galtier avant OM-PSG : "Le titre ne se joue pas sur ce match"

Alors que Marseille peut revenir à deux points, l'entraîneur parisien a tenté de dégonfler l'enjeu qui entoure la rencontre de dimanche.

Marseille est deuxième du championnat, est-ce que le titre se joue sur ce match ?



C'est un match important. Des équipes proches au niveau du champ avec très peu de points d'écart. En plus de l'affiche et de notre défaite en Coupe de France, évidemment que c'est important. Est-ce que le titre se jouera sur ce match ? Je ne crois pas mais une victoire de notre part serait bienvenue.



Igor Tudor a dit que Marseille ne pouvait pas être favori contre Paris. Pensez-vous que votre équipe est favorite pour ce match ?



Igor a beaucoup de classe et de malice. Est-ce que nous sommes favoris ? Je ne peux pas dire que l'un ou l'autre soit favori. Il y a notre match en Coupe de France et notre parcours et pour être favori, il aurait fallu être dans une autre dynamique. La fin de match face à Lille nous donne beaucoup d'espoirs. Il faudra avoir un niveau de jeu très élevé pour défier des Marseillais portés par leur public. Ils sont sur une grosse dynamique à domicile et nous devons être meilleurs que ce que nous avions été il y a quelques semaines au Vélodrome.



Avez-vous un sentiment de revanche par rapport à la défaite en Coupe de France ?

Sur un plan personnel, il n'y a pas de sentiment de revanche. Il y a surtout à préparer l'équipe du mieux possible. Il y a beaucoup de personnalité et d'orgueil dans ce groupe et évidemment que cela sera important par rapport à ce qui s'est passé là-bas.



Le retour de Kylian Mbappé va aussi vous apporter la profondeur qui vous a manqué il y a quelques semaines...

Déjà, il faudra gagner des duels, sortir de la pression marseillaise et avoir des courses dans la profondeur. Avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur. Mais il n'y aura pas que Kylian. Si ce n'est que lui, ce sera plus facile à contrôler. Il faudra que d'autres joueurs se projettent plus librement et avec plus de détermination.



Cet entraînement avec le public était-il lié à la situation actuelle ?

C'était prévu depuis un certain moment et ce n'était pas lié aux résultats. Je crois que c'était important pour nos supporters qui sont privés de déplacement. Ils sont exceptionnels depuis le début de saison et même dans des périodes difficiles. Même face à Lille le public nous a poussé à aller chercher cette victoire. Nos ultras étaient omniprésents mais il y avait beaucoup de famille, ça permet de casser une routine mais ça montre aussi l'importance qu'a ce match contre l'OM.



Un groupe qui réagit et ne renonce pas, est-ce la méthode Galtier ?

Il n'y a pas de méthode Galtier. Il y a simplement un groupe de compétiteurs et des joueurs qui ont l'habitude de se battre pour atteindre des objectifs très élevés. J'ai des joueurs qui ne lâchent rien. Je m'aperçois que j'ai des joueurs qui ont l'habitude d'aller chercher quelque chose. Vous pouvez perdre des matchs, et même s'il vaut mieux être du côté des vainqueurs, il n'y a pas de honte . Mais ou c'est en embêtant c'est quand on n'a pas tout donné.



Qu'avez-vous à dire aux supporters avant ce Classique et par rapport à la période que vous avez traversée ?

À chaque fois que l'on n'a pas le résultat souhaité, tout le monde est concerné, touché. Tout le monde pense que les joueurs passent sur la défaite en cinq minutes. Je le vois dans le vestiaire, à l'entraînement et même pour les joueurs qui sont blessés ou sur le retour souhaitent accélérer le processus pour aider l'équipe. Quand il y a une victoire, croyez moi dans le vestiaire les supporters sont les premiers pour lesquels on a une pensée.



Pouvez-vous nous faire un point sur l'infirmerie ?

Achraf (Hakimi) a fait une partie de la séance et il fera la totalité demain, on prendra une décision ensuite. Nordi (Mukiele) est proche d'une titularisation. Concernant Warren comme piston droit, il a joué à l'entraînement de jeudi à ce poste mais je n'étais pas là mais ce sont mes adjoints qui ont pris cette décision. Son poste, c'est au milieu de terrain et c'est là qu'il est performant.



Vous expliquez avoir besoin de profondeur, allez-vous repasser dans un schéma à trois défenseurs pour permettre aux pistons de vous apporter dans ce domaine ?

C'est une possibilité. Nous avons été bons dans ce système mais nous n'avons pas joué dans ce système contre Marseille, les deux fois où nous les avons rencontrés. Quand je parle de profondeur, je demande pas à Leo d'aller dans la profondeur car c'est lui donne les passes clefs. Je demanderai à mes milieux de se projeter plus.