Christophe Galtier après la célébration du titre : "On ne m'a rien dit concernant mon avenir"

L'entraîneur parisien, qui a pointé le tribunal médiatique, a confié qu'il aurait un rendez-vous avec sa direction dans les prochains jours.

Il y a eu des sifflets lors de votre entrée pour la remise du trophée, comment les avez-vous accueillis ?



Ça ne fait jamais plaisir, ça fait partie du métier d'entraîneur. Mon cas n'est pas le plus important. Je crois que le plus important c'était d'être champion même si nous finissons sur une mauvaise note et une deuxième partie de saison difficile. J'ai fait en sorte de maintenir le cap dans les moments difficiles. Je regrette que dans cette soirée qui était importante pour Sergio Rico, sa famille et ses proches, on aurait aimé finir par une victoire. Les supporters, le club ont été exemplaires ce soir et j'espère que ça va amener des ondes positives. Sur mon cas personnel j'accepte et je ne peux qu'accepter au vu de la seconde partie de saison. C'est aussi le résultat d'un tribunal médiatique que j'ai pu découvrir en devenant l'entraîneur du PSG, quand il y a une des mauvaises périodes où la foudre m'est tombée dessus. Après cette saison-là, je suis maintenant un autre homme et un autre entraîneur. Je sais ce qu'est le tribunal médiatique et ça fait partie du métier d'entraîneur du PSG.





Est-ce surréaliste de voir que Messi est sifflé jusqu'à la dernière journée ?



Oui concernant Leo, je trouve que les sifflets sont très durs. A l'image de la saison, il y a de bonnes périodes et des moins bonnes. Je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être que je les trouverais dans les semaines à venir, pour comprendre les sifflets contre Leo. Il s'est toujours bien comporté, c'est un grand professionnel, il a beaucoup joué, avec cette Coupe du monde au milieu, il a des stats intéressantes. Il a l'art du dribble, de la passe. J'insiste, Leo a travaillé tout au long de la saison mais il y a eu Leo en première partie de saison et après la Coupe du monde et les gens ont pensé qu'il ne se préparait que pour le mondial.





Pouvez-vous nous en dire plus sur votre cas personnel et sur un éventuel rendez-vous avec votre direction ?

Ce que je peux vous dire c'est que ce matin mon téléphone a beaucoup vibré, j'ai lu cette info sur le journal L'Equipe. Je n'ai pas eu d'échanges avec mon président mais avec Luis Campos concernant cette info et on ne m'a rien dit concernant mon avenir. Je sais que je vais avoir un rendez-vous normal pour faire le bilan avec ma direction sportive. Mes analyses seront réservées à ma direction et à mon président quand on aura rendez-vous. Toute expérience est enrichissante. Plus on est haut plus les coups son fort, c'est aussi ce qu'il faut accepter dans la fonction. Évidemment que dans quelques jours, je ferai une analyse me concernant. Est-ce que j'ai tout bien fait non ! Mais il y a des choses bien faites et qui ont été passées sous silence.





Avez-vous un regret sur cette saison que vous pouvez nous confier ?



La gestion post Coupe du monde. Évidemment qu'il y a des choses à analyser sur ce point. Nous avons eu des problèmes d'effectif et de blessures très importantes. C'est là dessus qu'il faudra progresser pour ne pas connaître un trou d'air.