Christian Romero quitte Tottenham Hotspur et rejoint l’enclave argentine

Christian Romero est sur le point de signer à l’Atlético de Madrid. Le défenseur central va quitter Tottenham Hotspur et s’engager jusqu’en 2030 dans la capitale espagnole, selon Nicolò Schira.

Il était déjà clair depuis un certain temps que Romero quitterait les Spurs après cette saison. Le capitaine du club avait formulé son souhait de départ à la fin de la saison dernière.

Pendant longtemps, il a semblé que l’Inter allait rafler l’Argentin, mais le club italien n’est pas parvenu à s’entendre avec Tottenham, qui réclamait 45 millions d’euros.

L’Atlético est en revanche prêt à débourser cette somme et est tout proche d’un accord. Selon l’expert du mercato, les derniers détails sont actuellement en train d’être réglés.

Romero percevra un salaire de six millions d’euros par an à l’Atlético. Il signera jusqu’à la mi-2030, avec une option pour prolonger ensuite jusqu’à la mi-2031.

Romero a disputé un total de 122 matches pour le club du nord de Londres. Il a inscrit onze buts. En 2022, il a été sacré champion du monde avec l’Argentine.

À l’Atlético, Romero évoluera sous les ordres de l’entraîneur argentin Diego Simeone. Il retrouvera également à Madrid ses coéquipiers de la sélection argentine Julián Álvarez, Juan Musso et Nahuel Molina.