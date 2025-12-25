Christian Pulisic et Sydney Sweeney : La relation secrète qui enflamme les médias

Selon le blog italien spécialisé "DNA da Bomber", une idylle serait née entre l'attaquant vedette de l'AC Milan, Christian Pulisic, et la célèbre actrice américaine Sydney Sweeney. Cette information, partie de la péninsule italienne, a rapidement franchi l'Atlantique pour devenir un sujet de discussion majeur aux États-Unis.

Un duo 100% américain au cœur de Milan

Le rapprochement entre les deux stars s'appuie sur plusieurs points communs qui alimentent les fantasmes des supporters et des fans. Tous deux sont Américains, partagent le même âge (27 ans) et connaissent une ascension fulgurante dans leurs domaines respectifs. En Italie, où celui que l'on surnomme "Captain America" évolue avec succès depuis deux ans et demi, la Gazzetta dello Sport note que cette rumeur suscite une curiosité immense, mêlant le glamour hollywoodien à la passion dévorante pour le Calcio.

Malgré l'ampleur de la rumeur, la prudence reste de mise car aucune des deux célébrités n'a confirmé ou démenti officiellement ces bruits de couloir pour le moment. La presse italienne rappelle d'ailleurs que les deux stars sont, ou étaient, engagées dans d'autres relations récemment. Christian Pulisic avait notamment entamé une relation avec la golfeuse professionnelle Alexa Melton en 2024. Pour l'instant, cette romance reste donc au stade de la spéculation médiatique, en attendant un signe concret de la part des principaux intéressés sur les réseaux sociaux ou lors d'événements publics.