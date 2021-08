Christian Eriksen attendu à Milan pour des examens

Le milieu de terrain danois est attendu dans les prochaines heures à Milan où il rencontrera et saluera l'équipe avant de passer différents examens.

Journée importante à l'Inter, tant d'un point de vue romantique que sportif : aujourd'hui pourrait être le jour du retour de Christian Eriksen. Le milieu de terrain danois est en effet attendu à Milan dans les prochaines heures, pour retrouver ses coéquipiers et se présenter au nouveau coach, Simone Inzaghi, mais pas seulement.

Ce sera évidemment un moment particulier, fait d'émotions et de tout ce qui a caractérisé l'après 12 juin, une date que personne n'oubliera, mais qui dans un certain sens signifie aussi une renaissance pour l'homme avant le footballeur. Selon ce qui a été rapporté par 'La Gazzetta dello Sport', après les nombreux entretiens organisés ces dernières semaines, Eriksen est attendu par l'Inter, avant de subir les examens qui détermineront s'il est ou non apte au sport et à la reprise de ses activités.

Pas de retour à la compétition avant plusieurs mois

Le 18 juin, le milieu de terrain danois a subi une importante opération, au cours de laquelle un défibrillateur sous-cutané a été implanté : seuls les tests permettront de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans ce Danemark-Finlande, clarifiant la nature de la myocardite, un point clé pour le retour sur le rectangle vert.

Si, toujours selon la reconstitution de 'La Gazzetta dello Sport', le caractère infectieux de la myocardite est établi, Eriksen pourrait continuer à jouer en Italie, mais après un très long processus d'au moins 6-8 mois et toujours sous la responsabilité d'une commission médicale, laquelle sera chargée de donner l'éventuel feu vert.

Le processus va toutefois bien au-delà des aspects techniques et engage le côté affectif, et le retour sur les terrains pourrait se faire à l'étranger. Cependant, ce choix passe actuellement au second plan. Avant tout cela, l'heure sera aux retrouvailles ce mardi. Un moment que l'ensemble de l'Inter attendait depuis des semaines.