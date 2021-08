Barça - Joan Laporta : "On fait tout notre possible pour Messi"

Le président du FC Barcelone a fait le point sur le dossier Lionel Messi, assurant faire tout son possible en interne pour aboutir à une signature.

Actuellement en vacances avec sa famille après avoir décroché la tant convoitée Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi en profite pour se reposer. Homme d'un seul club et légende vivante du Barça, le numéro 10 du club n'a toujours pas signé son nouveau contrat, et l'attente est des plus insoutenables en Catalogne.

Un accord de principe a été trouvé entre Lionel Messi et le FC Barcelone pour une prolongation de cinq saisons supplémentaires et un salaire divisé par deux, mais les difficultés financières du club espagnol ralentissent le concrétisation de l'opération. Mais le président Joan Laporta reste très optimiste, comme il l'a confié lundi.

"C'est un long chemin et on fait tout notre possible"

En marge de la présentation officielle d'Emerson, l'une des recrues estivales du Barça, le dirigeant a évoqué le dossier menant à la Pulga, affirmant faire tout son possible en interne pour que celui-ci se débloque dans les plus brefs délais. "On fait tout notre possible pour Messi. Le problème n'est pas encore complètement résolu mais ça progresse bien. C'est un long chemin et on fait tout notre possible dans la limite de nos moyens pour que Messi continue ici", a d'abord confié le patron barcelonais.

"La réalité est que nous avons des options puisque Leo Messi veut continuer au Barça et on va tout faire pour. Les joueurs que nous recrutons, sous les règles du fair-play financier, peuvent tous être inscrits selon les critères. Mais nous demandons à la Liga plus de flexibilité comme cela s'est produit dans d'autres ligues sur le continent, afin qu'avec ce fair-play financier, il y ait plus de possibilités de faire quelques signatures supplémentaires", a ensuite ajouté Joan Laporta face aux médias.

Pour rappel, malgré les demandes du dirigeant catalan, Javier Tebas, le président de la Liga, ne cesse de marteler un discours sous le signe de la fermeté. En effet, il a assuré à plusieurs reprises qu'aucune règle ne pourrait être modifiée ou assouplie pour permettre à Barcelone de faire de la place au sextuple Ballon d'Or.