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Jeroen van Poppel

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Christian Eriksen s'exprime pour la première fois sur son malaise

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Christian Eriksen est revenu pour la première fois sur l’incident survenu dimanche, lorsqu’il a subi un malaise soudain durant le match amical face à l’Ukraine. Le milieu de terrain a été immédiatement transporté à l’hôpital, puis a rassuré ses supporters : il se porte bien dans les circonstances et a pu regagner son domicile auprès des siens.

Le joueur souligne que cet épisode a fortement affecté son entourage et lui-même, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un nouveau malaise cardiaque comparable à celui survenu lors de l’Euro 2021 contre la Finlande, qui avait nécessité une réanimation sur la pelouse.

« Je tiens à faire savoir à tout le monde que je vais bien et que je suis chez moi avec ma famille », a-t-il écrit sur Instagram. « Comme vous pouvez l'imaginer, le choc délivré par mon défibrillateur implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille. Je tiens toutefois à rassurer tout le monde : la situation était différente de celle de 2021. Je me sens bien et ma convalescence a déjà commencé. »

Le milieu de terrain exprime sa gratitude envers les joueurs et le staff médical intervenus immédiatement sur la pelouse, ainsi qu’à l’égard des spécialistes qui le suivent depuis plusieurs années.

« Outre le soutien des joueurs et des soignants sur la pelouse, je suis extrêmement reconnaissant envers les médecins qui s’occupent de moi et de mon cœur depuis des années. Grâce à leur expertise, mon défibrillateur cardiaque implantable a fait exactement ce pour quoi il a été conçu : me protéger au moment où j’en avais besoin. »

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Lundi matin, le médecin de l’équipe nationale, Morten Boesen – celui-là même qui lui a sauvé la vie lors de l’Euro 2021 – a d’ailleurs fourni un nouveau point rassurant, indiquant que le milieu de terrain était de bonne humeur.

Interrogé sur l’avenir sportif du milieu de terrain, le médecin a refusé de se prononcer, renvoyant la question aux cardiologues en charge du joueur.

Pour l’instant, le milieu de terrain se consacre à sa convalescence, à sa famille, aux vacances et aux parties de foot avec ses enfants, conclut-il son message par un cœur.

Le Danemark, non qualifié pour la Coupe du monde estivale, ne retrouvera la compétition qu’en septembre, à l’occasion de la Ligue des nations. Le match amical contre l’Ukraine, interrompu dimanche alors que les Danois menaient 2-1, ne sera pas repris.



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