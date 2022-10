La justification d'Erik ten Hag pour reléguer Cristiano Ronaldo sur le banc de Manchester United semble se renforcer

Le départ d'Old Trafford lors de la victoire 2-0 contre Tottenham mercredi a marqué un point très bas dans la carrière de Cristiano Ronaldo, mais le pire semble à venir, Ten Hag ne supportant pas une telle subordination dans ses rangs.

En battant Tottenham, Man Utd a prouvé qu'il pouvait non seulement gagner sans Ronaldo, mais aussi pratiquer un football de qualité. Et ils l'ont prouvé constamment cette saison, comme le montre une série de statistiques accablantes pour le quintuple Ballon d'Or.

Les Red Devils ont disputé 10 matches de Premier League cette saison, et Ronaldo a débuté deux d'entre eux, un match à l'extérieur contre Brentford et un match à domicile contre Newcastle. Ils n'ont gagné aucun de ces matches et n'ont pas non plus marqué le moindre but.

En revanche, lorsque Ronaldo n'a pas débuté, United a gagné 2,25 points par match - un total qui leur permettrait de gagner facilement une place en Ligue des champions. De plus, il n'est sorti du banc que lors d'un seul de ces matches et a fait une différence tangible dans la performance de son équipe.

En effet, le chiffre qui illustre le mieux le problème tactique de Man Utd avec lui dans l'équipe est la distance totale parcourue. Sans un attaquant pressant, le système de Ten Hag s'effondre et cela est illustré par le fait que l'équipe court 10 km de moins par match lorsque Ronaldo est titulaire. Cela équivaut à 1000 mètres - ou environ neuf longueurs de terrain - par joueur de champ.

Bien que la taille de l'échantillon soit, il est vrai, très petite, les preuves s'accumulent contre Ronaldo, et Man Utd semble de plus en plus être une meilleure équipe en l'absence de Ronaldo.