José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, a finalisé son nouveau staff technique. Ces derniers jours, il a mené des discussions avec l’ancien milieu de terrain allemand Sami Khedira pour l’intégrer comme assistant lors de son deuxième mandat au Bernabéu. bien que le milieu de terrain allemand n’ait jamais entraîné. Cette décision traduit la volonté de l’entraîneur portugais d’intégrer un ancien joueur du Real Madrid à son équipe de cinq assistants de confiance.

Selon le quotidien espagnol AS, l’ancien milieu de terrain, âgé de 41 ans, est désormais le candidat le plus probable pour ce nouveau rôle, correspondant au profil recherché par Mourinho, alors que le nom de Pepe avait circulé ces dernières semaines. mais le technicien portugais a ouvertement évoqué une autre orientation samedi dernier, se montrant volontairement évasif.

Khedira, qui a porté le maillot madrilène de 2010 à 2015, n’a jamais entraîné : depuis son retrait du football en 2017, il a privilégié une carrière de consultant télévisé très écouté en Allemagne. Il était d’ailleurs récemment au Santiago Bernabéu pour commenter le quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Sa relation avec Mourinho

Khedira entretient un lien solide avec Mourinho depuis la première période du technicien au Real Madrid (2010-2013), où le milieu allemand figurait parmi ses joueurs les plus fidèles. malgré l’absence d’expérience sur un banc, comptant sur sa connaissance approfondie de la culture madrilène et sur ses réseaux au sein du vestiaire.