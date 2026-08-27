Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao » a livré une affiche explosive et précoce entre Liverpool et Tottenham, après la victoire de ce dernier face à Charlton hier mercredi (5-1).

Leeds pourrait affronter Chelsea, si le club londonien s'impose face à Luton Town aujourd'hui jeudi.

Manchester United affrontera une équipe de Premier League, à savoir Brighton, tandis que le tenant du titre Manchester City recevra Norwich.

Fleetwood, seule équipe de quatrième division encore en lice dans la compétition, recevra Sheffield United.

Les neuf équipes de Premier League qui disputent les compétitions européennes — Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Sunderland — entrent toutes en lice dans la Coupe Carabao au troisième tour.

Afin d'éviter tout chevauchement avec les journées inaugurales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, les rencontres se dérouleront au cours des semaines débutant le lundi 7 et le lundi 14 septembre.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Voici l'intégralité du tirage au sort :

Crystal Palace contre Middlesbrough

Manchester United contre Brighton

Manchester City contre Norwich

Sunderland contre Hull

Ipswich contre Arsenal

Coventry contre Aston Villa

Bournemouth contre Lincoln

Liverpool contre Tottenham

Chelsea ou Luton contre Leeds

Millwall contre Newcastle

Fleetwood contre Sheffield United

Everton contre Wolverhampton

Leyton Orient contre Bradford

Reading contre Brentford

Peterborough contre Barnsley

West Ham contre Fulham ou Wimbledon