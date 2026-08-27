Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao » a livré une affiche explosive et précoce entre Liverpool et Tottenham, après la victoire de ce dernier face à Charlton hier mercredi (5-1).
Leeds pourrait affronter Chelsea, si le club londonien s'impose face à Luton Town aujourd'hui jeudi.
Manchester United affrontera une équipe de Premier League, à savoir Brighton, tandis que le tenant du titre Manchester City recevra Norwich.
Fleetwood, seule équipe de quatrième division encore en lice dans la compétition, recevra Sheffield United.
Les neuf équipes de Premier League qui disputent les compétitions européennes — Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Sunderland — entrent toutes en lice dans la Coupe Carabao au troisième tour.
Afin d'éviter tout chevauchement avec les journées inaugurales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, les rencontres se dérouleront au cours des semaines débutant le lundi 7 et le lundi 14 septembre.
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Voici l'intégralité du tirage au sort :
Crystal Palace contre Middlesbrough
Manchester United contre Brighton
Manchester City contre Norwich
Sunderland contre Hull
Ipswich contre Arsenal
Coventry contre Aston Villa
Bournemouth contre Lincoln
Liverpool contre Tottenham
Chelsea ou Luton contre Leeds
Millwall contre Newcastle
Fleetwood contre Sheffield United
Everton contre Wolverhampton
Leyton Orient contre Bradford
Reading contre Brentford
Peterborough contre Barnsley
West Ham contre Fulham ou Wimbledon