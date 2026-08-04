Choc au Maroc : Ouahbi décide d'écarter 6 stars d'un coup

Il semble que l'après-Coupe du monde 2026 ne passera pas inaperçu au sein de la sélection marocaine, puisque le sélectionneur Mohamed Ouahbi a entamé une réévaluation des éléments sur lesquels il s'est appuyé durant la compétition, en vue d'apporter de larges changements à la liste, en préparation des échéances à venir.

Les informations indiquent que le technicien marocain est désormais convaincu de la nécessité de renouveler l'effectif du Maroc, après avoir ressenti le besoin de disposer d'options plus variées et plus efficaces, notamment au niveau du banc de touche, ce qui l'a poussé à envisager d'injecter du sang neuf au sein de la sélection.

Le maintien de Ouahbi

La Fédération royale marocaine de football avait décidé, précédemment, de maintenir Mohamed Ouahbi à son poste de sélectionneur de l'équipe nationale, malgré l'élimination du Maroc de la Coupe du monde 2026.

La sélection marocaine a terminé son parcours dans ce Mondial, disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en quarts de finale, après s'être inclinée face à la France sur le score de deux buts à zéro.

Un coup à six

Selon les informations rapportées par le site marocain « Sport7 », Mohamed Ouahbi a arrêté sa décision d'écarter 6 joueurs ayant participé avec la sélection à la Coupe du monde, de la liste attendue durant la prochaine trêve internationale au mois de septembre.

La liste des joueurs susceptibles d'être écartés comprend : Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Amine Sbai, Youssef Belammari, Marouane Saadane, ainsi que le gardien Mounir El Mohamedi.

La même source ajoute que la liste pourrait connaître l'exclusion d'autres noms également, parmi lesquels Halhal et Amimoun, dans le cadre de l'opération de restructuration que le sélectionneur compte mettre en œuvre.

Le rapport souligne que Ouahbi s'oriente vers la convocation d'un certain nombre de nouveaux joueurs lors du stage international prévu à la fin du mois de septembre, dans le but d'essayer différents éléments et de rechercher de nouvelles solutions techniques, offrant à la sélection davantage de variété et de qualité, en préparation des échéances à venir.