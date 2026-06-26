Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Choc à Toronto… L’Irak subit un coup dur face au Sénégal dès le début du match

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde
Sénégal
Irak
Canada

Le VAR accentue les problèmes de l’Irak… Expulsion immédiate après l’ouverture du score sénégalaise

L’équipe d’Irak a connu un départ difficile, encaissant plusieurs coups durs dès les premières minutes de son match face au Sénégal, actuellement en cours à Toronto, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal a ouvert le score dès la 4^e minute : Abdullah Seck a repris de la tête un corner bien tiré, plaçant le ballon hors de portée du gardien.

La situation s’est dégradée pour l’Irak à la 10^e minute : Rebin Sulaka a mal dégagé de la tête, le ballon a rebondi sur Sadio Mané, qui s’est retrouvé seul face au gardien Ahmed Basil. Pour stopper l’action, Sulaka a commis une faute.

L’arbitre signale d’abord une faute et se contente d’adresser un carton jaune à Solaka, avant de consulter la VAR et de décider d’exclure le défenseur irakien pour avoir empêché une occasion de but manifeste des Lions de la Teranga.

Rappelons que le Sénégal pointe à la troisième place du groupe 9, encore sans le moindre point, après ses défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2).

De son côté, l’Irak ferme la marche avec zéro point, après ses défaites contre la Norvège (4-1) et la France (3-0).

Publicité