Choc à Toronto… L’Irak subit un coup dur face au Sénégal dès le début du match

L’équipe d’Irak a connu un départ difficile, encaissant plusieurs coups durs dès les premières minutes de son match face au Sénégal, actuellement en cours à Toronto, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal a ouvert le score dès la 4^e minute : Abdullah Seck a repris de la tête un corner bien tiré, plaçant le ballon hors de portée du gardien.

La situation s’est dégradée pour l’Irak à la 10^e minute : Rebin Sulaka a mal dégagé de la tête, le ballon a rebondi sur Sadio Mané, qui s’est retrouvé seul face au gardien Ahmed Basil. Pour stopper l’action, Sulaka a commis une faute.

L’arbitre signale d’abord une faute et se contente d’adresser un carton jaune à Solaka, avant de consulter la VAR et de décider d’exclure le défenseur irakien pour avoir empêché une occasion de but manifeste des Lions de la Teranga.

Rappelons que le Sénégal pointe à la troisième place du groupe 9, encore sans le moindre point, après ses défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2).

De son côté, l’Irak ferme la marche avec zéro point, après ses défaites contre la Norvège (4-1) et la France (3-0).