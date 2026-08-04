Une profonde tristesse s'est abattue sur le monde des arts martiaux mixtes après l'annonce officielle par l'organisation UFC du décès du combattant brésilien Alan Nascimento, à l'âge de 34 ans, une nouvelle choquante qui a suscité une vague de condoléances et de peine parmi les sportifs et les supporters du monde entier.

L'organisation a indiqué, dans un communiqué officiel publié sur sa page du réseau social « X », que Nascimento a été retrouvé mort ce matin à son domicile pendant son sommeil, ne présentant aucun signe de vie.

Les premières estimations laissent penser que le décès résulte probablement d'une crise cardiaque soudaine, sans aucun autre indice pour le moment.

L'organisation a confirmé que les équipes médicales se sont précipitées sur les lieux dès le signalement de l'incident et ont entrepris d'intenses tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, mais ces efforts se sont soldés par un échec, son décès étant prononcé sur place.

Nascimento avait mené une carrière professionnelle bien remplie, totalisant 29 combats en poids coq, au cours desquels il avait décroché 22 victoires pour seulement 7 défaites.

Au sein de l'UFC, il a disputé 6 combats, s'imposant dans quatre d'entre eux et s'inclinant à deux reprises, avant de s'éteindre de manière soudaine et bouleversante, laissant un bon souvenir dans la mémoire des amateurs de ce sport.