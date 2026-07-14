Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong a suscité l'inquiétude au FC Barcelone après s'être blessé au genou de manière grave, une lésion qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Selon le journal espagnol « Marca », le début de la préparation pour la nouvelle saison n’a pas été idéal pour le Barça, plusieurs joueurs du groupe professionnel ayant passé ce lundi les examens médicaux de routine avant la reprise des entraînements.

Tous les joueurs n’étaient pas présents : les participants à la Coupe du monde ont bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires. Ronald Araújo et Frenkie de Jong étaient toutefois présents dans les installations du FC Barcelone, mais c’est ce dernier qui a été à l’origine de la mauvaise nouvelle.

Selon les premières informations, l’international néerlandais souffre d’une blessure grave au genou, même si le diagnostic définitif n’a pas encore été confirmé ; il devra passer de nouveaux examens dans les prochains jours.

L’inquiétude est à son comble au sein du club, un scénario catastrophe n’étant pas exclu : le Néerlandais pourrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois, certains spécialistes évoquant une absence pouvant atteindre quatre mois.

Aucun communiqué officiel n’a encore été émis par le club ; il faudra attendre le rapport médical définitif, qui ne sera publié qu’après l’ensemble des examens, mais les premières indications sont pour l’instant peu rassurantes.

Ces dernières années, De Jong a été régulièrement handicapé par des pépins physiques : la saison passée, il avait déjà manqué près de deux mois en raison d’une lésion musculaire à la cuisse, survenue entre fin février et début avril, en plein cœur de l’exercice.

Auparavant, une blessure à la cheville l’avait déjà contraint à deux arrêts successifs, le privant des terrains pendant six mois et 31 matchs.