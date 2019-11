Chine - Marcelo Lippi démissionne de ses fonctions de sélectionneur

L'Italien de 71 ans a annoncé sa démission en conférence de presse ce jeudi, après une défaite concédée face à la Syrie (1-2). Celle de trop.

La victoire contre la (1-2) aura été celle de trop pour Marcelo Lippi, le sélectionneur de la . En effet, alors que son équipe s'est inclinée dans une rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au , l'Italien a annoncé sa démission au sortir de la rencontre.

Marcelo Lippi annonce sa démission en conférence de presse

"Je ne veux pas parler de ce match. Une équipe devrait tout donner sur le terrain. Si le joueur a peur de perdre la partie, alors il n’y a pas d’esprit de combat, de désir, de courage. C'est ma responsabilité, la responsabilité de l'entraîneur principal", a d'abord pesté l'ancien coach de la Squadra Azzurra.

"Bien que nous ayons vaincu les Guam et les Maldives, l'équipe que nous avons affronté aujourd'hui est meilleure, plus coordonnée et organisée que nous. Mon salaire annuel est très élevé. Je suis entièrement responsable de cette défaite. Maintenant, je déclare avoir officiellement démissionné", a ensuite ajouté Marcelo Lippi en conférence de presse.

Pour rappel, quatre mois après son départ et à la suite d'un intérim raté de son compatriote Fabio Cannavaro, celui qui avait permis à l' de remporter son 4ème titre de championne du monde en 2006 était revenu à la tête de la sélection chinoise en mai dernier. Pas pour longtemps...